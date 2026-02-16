В России рассказали об «убийцах Patriot» в арсенале Су-57

Коц: Ракеты Х-58УШКЭ российского Су-57 смогут поражать комплексы Patriot

Российские противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, которые может нести истребитель пятого поколения Су-57, способны поражать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. О возможностях «убийц ЗРК» рассказал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

В ноябре в ходе выставки Dubai Air Show 2025 в ОАЭ представили российский Су-57. В ходе полета продемонстрировали внутренние отсеки для вооружения, в которых рассмотрели Х-58УШКЭ. Размещение арсенала внутри фюзеляжа позволяет сохранить малозаметность самолета.

«Многодиапазонные пассивные головки самонаведения [ракет Х-58УШКЭ] охватывают частоты от 0,1 до 11 гигагерц, то есть все, на которых работают радиолокационные станции ЗРК западного производства — от AN/MPQ-53 (американский комплекс "Пэтриот") до TRML-4D (немецкий IRIS-T). Это совершенно новый уровень» — пишет Коц.

Он подчеркнул, что новая ракета позволит уничтожать системы противовоздушной обороны противника, не входя в зону поражения. При этом летчику необязательно знать точное местоположение батареи. Максимальная дальность Х-58УШКЭ — 250 километров.

Ранее в феврале летчик опубликовал редкое фото воздушной дозаправки российского Су-57. Снимок сделали в ходе испытаний.