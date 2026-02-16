Войти
Lenta.ru

В России рассказали об «убийцах Patriot» в арсенале Су-57

339
0
0
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

Коц: Ракеты Х-58УШКЭ российского Су-57 смогут поражать комплексы Patriot

Российские противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, которые может нести истребитель пятого поколения Су-57, способны поражать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. О возможностях «убийц ЗРК» рассказал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

В ноябре в ходе выставки Dubai Air Show 2025 в ОАЭ представили российский Су-57. В ходе полета продемонстрировали внутренние отсеки для вооружения, в которых рассмотрели Х-58УШКЭ. Размещение арсенала внутри фюзеляжа позволяет сохранить малозаметность самолета.

«Многодиапазонные пассивные головки самонаведения [ракет Х-58УШКЭ] охватывают частоты от 0,1 до 11 гигагерц, то есть все, на которых работают радиолокационные станции ЗРК западного производства — от AN/MPQ-53 (американский комплекс "Пэтриот") до TRML-4D (немецкий IRIS-T). Это совершенно новый уровень» — пишет Коц.

Он подчеркнул, что новая ракета позволит уничтожать системы противовоздушной обороны противника, не входя в зону поражения. При этом летчику необязательно знать точное местоположение батареи. Максимальная дальность Х-58УШКЭ — 250 километров.

Ранее в феврале летчик опубликовал редкое фото воздушной дозаправки российского Су-57. Снимок сделали в ходе испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
ПАК ФА
Х-58
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей