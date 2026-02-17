Войти
В России указали на главную проблему европейской ПВО

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Производство европейской альтернативы американского Patriot не масштабируется

Производство европейской альтернативы американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не масштабируется. На главную проблему современной европейской ПВО указал российский Telegram-канал «Военная хроника».

Издание обратило внимание на то, что франко-итальянский консорциум EUROSAM предложил Швейцарии свой зенитный ракетный комплекс SAMP/T NG в качестве альтернативы американскому Patriot, однако первая батарея европейской системы ПВО может быть поставлена швейцарской стороне не ранее 2029 года. «Это наглядно показывает главную проблему современной ПВО — ее невозможно быстро масштабировать», — говорится в публикации.

В ноябре Telegram-канал «Украина.ру» заметил, что киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты.

В августе портал Defence24 рассказал, что в конце июля на полигоне Бискаросс в регионе Новая Аквитания (Франция) прошли испытания управляемой зенитной ракеты Aster Block 1 New Technology (NT), которая может стать европейским ответом на американскую систему Patriot.

Страны
Россия
США
Украина
Франция
Швейцария
Продукция
Patriot ЗРК
