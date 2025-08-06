Европа испытала «ответ» американскому Patriot

Defence24: Европа успешно испытала зенитную управляемую ракету Aster Block 1 NT

В конце июля на полигоне Бискаросс в регионе Новая Аквитания (Франция) прошли испытания управляемой зенитной ракеты Aster Block 1 New Technology (NT), которая может стать европейским ответом на американскую систему Patriot. Об этом сообщает портал Defence24.

В ходе тестов была проверена работа головки самонаведения, а также испытаны отдельные электронные элементы системы. В планы испытаний входил перехват цели на расстоянии около 150 километров и высоте более 25 километров. «По сообщениям СМИ, ракета правильно идентифицировала и отследила цель, и пуск прошел успешно», — говорится в публикации.

Состоявшиеся испытания стали вторыми для Aster Block 1 NT.

В мае издание Defense News со ссылкой на министра обороны Италии Гвидо Крозетто сообщило, что итальянское подразделение европейского концерна MBDA увеличит производство ракет Aster на 40 процентов в этом году и на 100 процентов — в следующем.

Ракеты Aster Block 1 NT предназначены для использования в глубоко модернизированных французских и итальянских системах противовоздушной обороны Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre (SAMP/T) NG, а также европейских боевых кораблях, оснащенных вертикальными пусковыми установками семейства Sylver и зенитными комплексами Principle Anti-Air Missile System (PAAMS). Производством SAMP/T NG занимается консорциум Eurosam, в который входят компании MBDA France, MBDA Italia и Thales. Ракеты планируют закупить Франция, Великобритания и Италия.