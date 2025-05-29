Defense News: Италия удвоит производство ракет систем ПВО SAMP/T

Италия удвоит производство ракет для своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre (SAMP/T). Об этом сообщает издание Defense News.

По словам министра обороны страны Гвидо Крозетто, итальянское подразделение европейского концерна MBDA увеличит производство ракет Aster на 40 процентов в этом году и на 100 процентов — в следующем. «Первые поставки будут через год-полтора», — добавил чиновник.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на украинского военнослужащего сообщила, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились ракеты для зенитных батарей из Франции и Италии.

В марте итальянская газета Corriere della Sera написала, что ВСУ исчерпали запас ракет к европейским системам ПВО.