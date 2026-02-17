ВМС Индонезии получили гидрографическое судно Canopus

12 февраля 2026 года на судостроительном предприятии германской компании Abeking & Rasmussen в Лемвердере близ Бремена состоялась церемония передачи военно-морским силам Индонезии нового большого гидрографического судна Canopus (бортовой номер "936").

Церемония передачи ВМС Индонезии большого гидрографического судна Canopus (бортовой номер "936") на судостроительном предприятии германской компании Abeking & Rasmussen в Лемвердере близ Бремена, 12.02.2026 (с) Abeking & Rasmussen

Строительство судна Canopus было осуществлено по заключенному в декабре 2022 года Abeking & Rasmussen в качестве головного подрядчика с правительством Индонезии контракту. Постройка велась Abeking & Rasmussen в партнерстве с другой германской судостроительной компанией Fassmer, которая выступила проектантом судна (проект ORV100, индонезийское обозначение ВНО-105). Строительство корпуса судна было осуществлено индонезийской частной верфью PT Palindo Marine в Батаме. Церемония первой резки стали для судна была произведена 15 сентября 2023 года, а церемония официальной закладки состоялась 14 декабря 2023 года. Спуск корпуса судна был произведен PT Palindo Marine 24 сентября 2024 года, после чего корпус был перевезен на транспортном судне-доке Rolldock Star из Батама для достройки на верфь Fassmer в Нойштадтере в Бремене. Там судно Canopus было снова спущено на воду в высокой степени готовности 1 ноября 2025 года, после чего переведено для доукомплектования и проведения испытаний на верфь Abeking & Rasmussen в Лемвердере. Испытания Canopus в море были начаты в январе 2026 года и теперь оно передано индонезийскому заказчику. Прибытие Canopus в Джакарту ожидается в апреле-мае 2026 года.

Canopus стало крупнейшим гидрографическим и исследовательским судном в Индонезии и должно заменить в составе индонезийского флота гидрографическое судно Dewa Kembar (бортовой номер "932") - бывшее 79-метровое британское гидрографическое судно А 144 Hydra постройки 1966 года, приобретенное Индонезией из состава ВМС Великобритании в 1986 году.

Canopus имеет водоизмещение порожнем 3400 тонн, длину 105 м и ширину 17,4 м. Скорость полного хода 16 узлов, полный запас топлива составляет 610 куб м, дальность плавания экономическим ходом составляет 10000 миль, а автономность составляет 60 суток. Штатный экипаж 93 человека. Судно способно перевозить до 200 тонн груза, оснащено современным гидрографическим оборудованием и оборудованием для подводных работ, включая телеуправляемые подводные аппараты, и имеет взлетно-посадочную площадку для вертолета 12-тонного класса. Согласно индонезийским источникам, судно сможет выступать также носителем спасательного подводного аппарата SRV-F Mk 3 для спасения экипажей подводных лодок. Контракт на закупку такого 30-тонного аппарата (вместимостью 50 человек) был заключен министерством обороны Индонезии с британской компанией SMP в 2023 году. Вооружение судна Canopus составляют одна 20-мм артиллерийская установка и несколько 12,7-мм пулеметов.

Ранее Abeking & Rasmussen на своем предприятии в Лемвердере построила для ВМС Индонезии два тральщика-искателя мин Pulau Fani (бортовой номер "731") и Pulau Fanildo (бортовой номер "732") проекта MHV-60, введенных в строй в мае 2023 года.

Построенное для ВМС Индонезии большое гидрографическое судно Canopus (бортовой номер "936") во время испытаний на мореходность, 2026 год (с) Fassmer

Видео: