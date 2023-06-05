Индонезия получила два новых тральщика немецкой постройки

26 мая 2023 года на головном судостроительном предприятии германской компании Abeking & Rasmussen в Лемвердере состоялась церемония передачи военно-морским силам Индонезии двух построенных для них тральщиков-искателей мин Pulau Fani (бортовой номер "731") и Pulau Fanildo (бортовой номер "732") проекта MHV-60.

Церемония передачи ВМС Индонезии двух построенных на головном судостроительном предприятии германской компании Abeking & Rasmussen в Лемвердере тральщиков-искателей мин Pulau Fani (бортовой номер "731") и Pulau Fanildo (бортовой номер "732") проекта MHV-60, 26.05.2023 (с) ВМС Индонезии

Контракт на постройку для ВМС Индонезии двух тральщиков-искателей мин нового типа был заключен Abeking & Rasmussen 29 января 2019 года. Стоимость контракта официально не сообщалась, но ранее в 2016 году индонезйский парламент выделил на программу постройки двух новых тральщиков-искателей мин 215 млн долл. Позднее эти ассигнования были сокращены в соответствии с заявкой ВМС Индонезии до 204 млн долл.

Проект MHV-60 данных кораблей был разработан Abeking & Rasmussen в качестве дальнейшего развития проекта германских тральщиков типа Frankenthal, ранее строившихся компанией для ВМС ФРГ. Особенностью проекта кораблей типа Frankenthal, а затем и MHV-60, является использование в качестве материала корпуса немагнитной стали.

Первая резка стали для обоих индонезийских тральщиков была произведена в Лемвердере 26 ноября 2020 года. Оба корабля получили названия в честь островов индонезийской провинции Западное Папуа. Головной тральщик Pulau Fani был спущен на воду 11 октября 2022 года и вышел на заводские ходовые испытания 18 января 2023 года, второй корабль Pulau Fanildo последовал вскоре за ним.

Корабли имеют наибольшую длину 61,4 м, ширину 11,1 м и осадку 3,3 м. Энергетическая установка дизель-электрическая двухвальная, включает два дизельных двигателя MAN 12V175D-MM мощностью по 2200 кВт, два электродвигателя малого хода и два винта регулируемого шага MAN Alpha. Противоминный кормплекс включает подкильную ГАС, кроме того, предположительно, новые индонезийские корабли оснащены подводными противоминными аппаратами Seafox I и Seafox C, а также дистанционно управляемыми катерами. Вооружение тральщиков представлено, предположительно, баковой 20-мм дистанционно управляемой артиллерийской установкой Rheinmetall Oerlikon Searanger 20.

Головной построенный для ВМС Индонезии на судостроительном предприятии германской компании Abeking & Rasmussen в Лемвердере тральщик-искатель мин Pulau Fani (бортовой номер "731") на испытаниях, январь 2023 года (с) ВМС Индонезии

Построенные для ВМС Индонезии на головном судостроительном предприятии германской компании Abeking & Rasmussen в Лемвердере тральщики-искатели мин Pulau Fani (бортовой номер "731") и Pulau Fanildo (бортовой номер "732") проекта MHV-60 на испытаниях в районе Киля, февраль-апрель 2023 года (с) www.kriegsschiffe.net

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