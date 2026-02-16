Войти
Обновленные Су-57 сравнили с другими истребителями пятого поколения

288
0
0
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters.

MWM: Модернизированный Су-57 превзошел конкурентов по маневренности

На сегодняшний день российскому Су-57 составляют конкуренцию всего четыре истребителя пятого поколения, находящиеся на вооружении в мире. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Ими являются китайские J-20 и J-35, а также американские F-35 и F-22, при этом последний уже не производится. По оценке экспертов, авионика Су-57 значительно более совершенна, чем у F-22, но, вероятно, уступает остальным образцам. Сильными сторонами российского истребителя являются маневренность и дальность полета. Кроме того, Су-57 принимал участие в боевых операциях, что позволило выявить и устранить недостатки.

Ранее в феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что Воздушно-космические силы России получили крупную партию истребителей Су-57 в новом техническом облике. Самолеты оснастили обновленными бортовыми системами.

Выяснилось, что переданные в войска Су-57М получили новые, двухспектральные датчики бортового комплекса обороны 101КС-У «Атолл». Они работают в ультрафиолетовом и инфракрасном каналах и призваны повысить защищенность самолета от ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
101КС Атолл
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Компании
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
