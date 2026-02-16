Защищенность Су-57М от ракет повысили

Российские Су-57М получили новые датчики обнаружения ракет

Российские истребители пятого поколения Су-57М получили новые датчики бортового комплекса обороны «Атолл». Они повысят защищенность самолета от ракет, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации обратили внимание на фотографию истребителя, на которой можно рассмотреть двухспектральные датчики обнаружения атакующих ракет 101КС-У. Отмечается, что ранние Су-57 оснащали датчиками, которые работали только в ультрафилетовом диапазоне.

«Модернизированный Су-57М оснащен двухспектральными модулями, совмещающими ультрафиолетовый и инфракрасный (ИК) каналы. Вероятно, это модификации 101КС-У/01 или 101КС-У/02», — говорится в сообщении.

Дальность обнаружения цели в ИК-диапазоне выше. При этом ультрафиолетовый канал позволяет эффективно обнаруживать ракеты на фоне солнца.

Ранее в феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что Воздушно-космические силы России получили крупную партию истребителей Су-57 в новом техническом облике. Самолеты оснастили обновленными бортовыми системами.