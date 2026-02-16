В США рассказали о новой роли танков в зоне СВО

NI: Танки в зоне СВО чаще используют для огневой поддержки, а не для прорывов

Танки, которым предрекали скорое исчезновение с поля боя, доказывают свою эффективность в зоне СВО. Однако из-за дронов их используют в новой роли, пишет американское издание The National Interest (NI).

Отмечается, что насыщенность линии фронта беспилотниками, которые способны оперативно вскрыть передвижение большого количества техники, практически исключает танковые прорывы. Поэтому боевые машины чаще используют для стрельбы с закрытых позиций.

«В результате танки используются в основном для огневой поддержки, а не для продвижения вперед, которое обеспечивает оперативные прорывы на поле боя», — рассказывает издание.

По словам автора, танки по-прежнему играют важную роль в современных конфликтах, однако развитие технологий вынуждает танкистов приспосабливаться к новым условиям. В частности, в зоне СВО танки оснащают различными защитными конструкциями, которые называют «мангалами».

Ранее в феврале американское издание 19FortyFive писало, что поставленные ВСУ танки Leopard 2, на которые Киев возлагал большие надежды, потерпели неудачу на поле боя. Они оказались уязвимыми перед массовым применением дронов-камикадзе.