Войти
Lenta.ru

В США рассказали о новой роли танков в зоне СВО

255
0
0
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

NI: Танки в зоне СВО чаще используют для огневой поддержки, а не для прорывов

Танки, которым предрекали скорое исчезновение с поля боя, доказывают свою эффективность в зоне СВО. Однако из-за дронов их используют в новой роли, пишет американское издание The National Interest (NI).

Отмечается, что насыщенность линии фронта беспилотниками, которые способны оперативно вскрыть передвижение большого количества техники, практически исключает танковые прорывы. Поэтому боевые машины чаще используют для стрельбы с закрытых позиций.

«В результате танки используются в основном для огневой поддержки, а не для продвижения вперед, которое обеспечивает оперативные прорывы на поле боя», — рассказывает издание.

По словам автора, танки по-прежнему играют важную роль в современных конфликтах, однако развитие технологий вынуждает танкистов приспосабливаться к новым условиям. В частности, в зоне СВО танки оснащают различными защитными конструкциями, которые называют «мангалами».

Ранее в феврале американское издание 19FortyFive писало, что поставленные ВСУ танки Leopard 2, на которые Киев возлагал большие надежды, потерпели неудачу на поле боя. Они оказались уязвимыми перед массовым применением дронов-камикадзе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей