Войти
Lenta.ru

Стало известно о полном провале лучшего в мире танка на Украине

259
0
0
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters.

19FortyFive: Немецкие танки Leopard 2 потерпели неудачу на поле боя на Украине

Немецкие танки Leopard 2, на которые Украина возлагала большие надежды, потерпели неудачу на поле боя на Украине. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

«Однако его развертывание в Украине выявило отрезвляющую реальность: даже лучший в мире танк может испытывать трудности без надлежащей инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным издания, немецкие танки, несмотря на качество, оказались сложными для использования подразделениями Вооруженных сил Украины, у которых недостаточно квалифицированных техников и отсутствуют необходимые инструменты для обслуживания техники в полевых условиях.

Еще одна проблема заключается в том, что эту технику разрабатывали в годы холодной войны для стремительного наступления и уничтожения вражеской бронетехники при поддержке пехоты, других боевых машин и авиации. Однако в условиях текущего конфликта они оказались уязвимы перед современной тактикой ведения боев, особенно перед массовым применением ударных беспилотников.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что российские противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ способны поражать зенитные ракетные комплексы Patriot. Он подчеркнул, что новая ракета позволит уничтожать системы противовоздушной обороны противника, не входя в зону поражения. При этом летчику необязательно знать точное местоположение батареи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Patriot ЗРК
Х-58
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей