19FortyFive: Немецкие танки Leopard 2 потерпели неудачу на поле боя на Украине

Немецкие танки Leopard 2, на которые Украина возлагала большие надежды, потерпели неудачу на поле боя на Украине. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

«Однако его развертывание в Украине выявило отрезвляющую реальность: даже лучший в мире танк может испытывать трудности без надлежащей инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным издания, немецкие танки, несмотря на качество, оказались сложными для использования подразделениями Вооруженных сил Украины, у которых недостаточно квалифицированных техников и отсутствуют необходимые инструменты для обслуживания техники в полевых условиях.

Еще одна проблема заключается в том, что эту технику разрабатывали в годы холодной войны для стремительного наступления и уничтожения вражеской бронетехники при поддержке пехоты, других боевых машин и авиации. Однако в условиях текущего конфликта они оказались уязвимы перед современной тактикой ведения боев, особенно перед массовым применением ударных беспилотников.

