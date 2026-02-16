Противодействие минным полям: западный взгляд по опыту Украины. Заключение.

Рассмотрев в первой части особенности российской тактики минирования и его анализ со стороны американских военных экспертов, обратимся к некоторым системам разминирования, отправленным на Украину союзниками.

В их числе системы британского происхождения ножевые тралы от Pearson Engineering, переносные системы разминирования Wescom Defense и различные минные катки, устанавливаемые на транспортные средства. Великобритания также предоставила «пакет поддержки при проведении манёвров», в который входит оборудование для разминирования и наведения мостов.

Машина разминирования «Кайлер» на базе M48 Patton

Германия в начале 2023 года поставила четыре старые машины разминирования «Кайлер» (Keiler, или «Кабан») на базе шасси танка M48 Patton. Их не следует путать с недавно представленной немецким концерном Rheinmetall в 2024 году системой Keiler, разработанной с учётом опыта боевых действий (хотя она ещё не поступила на вооружение) и построенной на базе шасси боевой инженерной машины Kodiak, основанной, в свою очередь, на базе ОБТ «Леопард 2». Модернизированый «Кабан» оснащен дополнительной бронёй и противоминными зарядами Plofadder от Rheinmetall Denel Munitions, способными расчисить через минное поле путь размером 9×160 м .

Система дистанционного разминирования M58 (MICLIC)

С конца 2022 года на Украине используется американская система дистанционного разминирования M58 (MICLIC). Система включает 100-метровый линейный заряд, состоящий из шланга, наполненного 800 кг взрывчатки C4, что позволяет проложить через минное поле путь размером 8,5×100 м. ВСУ задокументировали их применение для преодоления российских минных полей, в том числе во время контрнаступления в 2023 году, но на его успех повлияла эволюция российской тактики, о которой говорилось в первой части. Кроме того, в конце 2023 года из США была доставлена штурмовая машина разминирования M1150 на базе шасси танка M1A1 «Абрамс» с ножевым тралом для разминирования шириной 4,5 м и тем же линейным зарядом, что и у M58.

В 2023 году были приобретены и отправлены на Украину переносные системы разминирования производства Wescom Defence, в том числе тяжелая переносная система для преодоления препятствий и минных полей (H-POMBS), а также облегчённые и учебные версии. Они надлежало использовать для расчистки коридоров через минные поля, установленные россиянами вокруг критически важной энергетической инфраструктуры. Изначально компания продала оборудование для разминирования в Норвегию, но после ремонта, проведённого Министерством обороны Норвегии, эти устройства были переданы в дар Украине.

Переносная система преодоления препятствий H-POMBS от Wescom Defence

В рамках срочного оперативного заказа (UOR), поддержанного правительством Германии, в начале 2023 года был подписан контракт с Pearson Engineering на поставку «большого количества» проверенных НАТО полнопроходных ножевых тралов для интеграции с бронемашиной для разминирования «Визент 1» (Wisent 1, или «Бизон 1»). Цель состояла в том, чтобы создать версию универсальной машины для разминирования, позже переданную ВСУ. Контракт выполнялся немецким партнером Pearson компанией Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

«Визент 1» от FFG с навесным ножевым тралом от Pearson Engineering. Источник: invoen.ru

Тралы имеют заглубляющиеся в землю зубья, расположенные по всей ширине машины, которые смещают закопанные мины с взрывателем нажимного действия и создают безопасный проход через минное поле. Эта конфигурация для разминирования «Визент 1», которая уже зарекомендовала себя в армиях других стран (например, Дании), также оснащена системой обозначения полос движения, которая помогает безопасному проходу войск, следующих за машиной.

Противоминные плуги, входящие в линейку фронтального оборудования (FEE) компании Pearsons, предназначены для интеграции с различными образцами тяжелой бронетехники, что позволяет использовать их для расчистки путей через минные поля. Тралы используются в США с системами MICLIC и M1150, упомянутыми ранее.

Танки «Абрамс» M1A2 SEP V3 ВС Польши с противоминным и боевым бульдозерным отвалами от Pearson Engineering.

В частности, в марте 2025 года компания Pearson получила контракт на оснащение новых ОБТ «Абрамс» M1A2SEP V3 ВС Польши противоминными тралами и боевыми бульдозерными отвалами. Интеграция была проведена с использованием комплекта интерфейса SLICE, который позволяет быстро переоборудовать широкий спектр боевых бронированных машин, чтобы они могли нести FEE от Pearson и при необходимости самостоятельно проводить разминирование или устранение других препятствий на поле боя.

В 2023 году SLICE был принят на вооружение неназванным первым заказчиком для обеспечения совместимости FEE с ОБТ и специализированными инженерными машинами. Интересно, что примерно в это же время компания активно оказывала поддержку ВСУ.

