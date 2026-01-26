Противодействие минным полям: западный взгляд по опыту Украины.

Минные поля – одно из самых эффективных препятствий на поле боя. Они используются для достижения различных тактических целей, в том числе для ограничения мобильности и скорости передвижения противника. По мнению западных военных специалистов, опыт боевых действий на Украине и применение ВС России новейшей тактики минирования местности требует пересмотра классических подходов к способам противодействия минной опасности.

Общие положения

Военные инженеры проводят минирование в соответствии с приказами вышестоящего командования и по целому ряду возможных тактических причин, намерений и ожидаемых результатов.

Так, защитные минные поля могут использоваться для защиты критически важных объектов. Минные поля, создающие помехи, могут создаваться для того, чтобы вызвать беспорядок, хаос и задержку. Ложные минные поля наиболее эффективны, когда противник уже подвергся воздействию и осведомлён о возможном наличии мин. Его страх и чрезмерная осторожность приводят к тому, что он тратит драгоценное время и силы на разминирование территории, на которой уже нет мин. Как и в случае с настоящим минным полем, колонны техники и войск неоправданно задерживаются и отклоняются от запланированного маршрута, становясь уязвимыми для огня сил, которые изначально подготовили этот обман.

Тактическое минное поле, установленное обороняющимися силами для удержания позиций и сохранения позиционного преимущества, представляет собой самую серьёзную проблему для мобильности и манёвренности наступающих войск. Такие минные поля устанавливаются на достаточном расстоянии друг от друга с использованием противотанковых, противотранспортных мин и, возможно, мин направленного действия, в отличие от противопехотных мин, которые могут быть установлены в спешке на более позднем этапе, во время атаки.

Установка противотанковых мин на поверхности

Схема и топография тактического минного поля могут быть тщательно спланированы, в том числе как часть основных оборонительных рубежей, связанных с другими инженерными заграждениями, такими как «зубы дракона». В первую очередь эти минные поля будут препятствовать продвижению противника и ограничивать его передвижение. Глубина и ширина минного поля будут зависеть от сапёров, которые его устанавливают. Они также могут создать неровный внешний край минного поля, чтобы добиться необходимых тактических результатов или по другим причинам, например, из-за нехватки мин.

Плотность мин на квадратный метр и типы самих мин также могут различаться. Одни из них могут устанавливаться на определённую глубину, а другие распологаться на поверхности, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или наземных робототехнических комплексов (РТК), как это делается на Украине.

Хотя данное описание общих понятий минирования сильно упрощено, с тех пор как минные поля появились на полях сражений Первой мировой войны вопрос их преодоления остается актуальным. С тех пор было разработано множество различных стратегий, методов, тактик и технологических решений для борьбы с ними, и они продолжают развиваться. Вместе с тем, опыт боевых действий на Украине, по мнению западных военных экспертов, продемонстрировал «новые и вызывающие беспокойство методы установки и проектирования минных полей, используемые Россией».

Проблема минных полей на Украине

В текущем конфликте на Украине минные поля и минные заграждения активно используются обеими сторонами. Согласно докладу «Тактика российских минных полей создает угрозу мобильности» (‘Russian Minefield Tactics Pose Challenge to Mobility’) Управления оперативной обстановки и разведки угроз Командования трансформации и обучения армии США, опубликованном в ноябре 2024 года, минные поля, устанавливаемые ВС России после 2022 года, стали значительно больше и сложнее, чем когда-либо после вторжения на Донбасс и аннексии Крыма в 2014 году.

В докладе утверждается, что из-за широкого использования противопехотных мин российскими войсками и Вооружёнными силами Украины (ВСУ) с 2022 года страна предратилась в «самую заминированной страну на Земле», обогнав в этом отношении Афганистан и Сирию. Минами заражены 11 из 27 регионов Украины.

Касательно значительных изменений в создании минных полей, то, согласно отчету, в конце 2022 – начале 2023 года глубина и ширина российских минных полей и других оборонительных позиций вдоль основного направления продвижения ВСУ (которые в то время планировали контрнаступление) увеличились. Если изначально российские минные заграждения занимали площадь 100–200 кв.м, то теперь вдоль фронта стали появляться минные поля площадью не менее 500 кв.м, причём мины на этих больших участках часто располагались более плотно.

Другой серьёзной проблемой для ВСУ, о которой говорится в отчёте, является использование ВС Россией различных типов противопехотных и противотранспортных мин отечественного производства, в том числе новых моделей, таких как ПТМ-4М и ПОМ-3, с которыми ранее ВСУ не сталкивались.

Российская мина ПОМ-3

Отмеченная в докладе «хорошая новость» для ВСУ заключалась в том, что внутренние производственные мощности не справляются с потребностями на поле боя, что заставляет русских применять различные подходы. Один из них – создание искусственных минных полей, другой – установка мин с меньшей плотностью, а также смешивание боевых противотанковых мин с ложными минами, что позволяет создавать «ложные минно-взрывные заграждения».

В начале конфликта у Украины были ограниченные возможности по разминированию, и хотя ситуация улучшилась благодаря тому, что в ходе войны несколько союзников по НАТО передали ей различные системы и машины для разминирования, некоторые из которых были старше других, проблемы всё ещё остаются.

Даже при использовании новейшего оборудования разминирование российских минных полей глубиной 500 м представляет собой сложную задачу. Согласно отчёту, на преодоление только минного заграждения потребуется около 1,5 часов. Учитывая, что минные поля перемежаются с противотанковыми рвами, «зубами дракона» и другими препятствиями, прорыв, скорее всего, будет гораздо более «сложным и длительным». Поскольку дроны играют огромную роль в этом конфликте, также отмечается, что «постоянное наблюдение с помощью дронов делает украинские подразделения уязвимыми для обнаружения и огня российской артиллерии».

И хотя с первого года войны возможности Украины по преодолению заграждений улучшились, в докладе отмечается, что широко разрекламированное контрнаступление 2023 года застопорилось в основном из-за «неспособности» украинских войск эффективно преодолевать российские минные поля в то время. В результате по трём основным направлениям контрнаступления они продвинулись всего на 16 км.

Подрыв заряда для разминирования, запущенного из штурмовой инженерной машины, 1 августа 2025 года, во время учений с солдатами из Школы боевых инженеров Сухопутных войск США.

В отчете подчёркивается ключевой урок, который извлекли русские: если использовать достаточное количество мин или угрожать их применением, то мобильность и манёвренность ВСУ при наступлении «можно замедлить или даже остановить, сорвав их операции по проделыванию проходов». Поэтому для преодоления этой проблемы с контрмобильностью «украинская армия должна изменить свои методы разминирования и проделывания проходов». Например, более эффективные средства борьбы с беспилотниками могли бы дать украинским войскам больше времени для прорыва, лишив российские разведывательные дроны возможности вести наблюдение. Однако чем больше времени потребуется ВСУ для разработки эффективной стратегии прорыва, тем больше времени будет у российской армии для укрепления оборонительных позиций.

На основе разведданных о минных полях, собранных на Украине, в докладе сделаны выводы, которые, по мнению авторов, важны для армии США и её системы подготовки – и они в равной степени важны для всех членов НАТО сейчас и в будущем. Заявлено: «По мере совершенствования минных полей и других препятствий манёвренные подразделения армии США могли бы уделять больше внимания отработке преодоления глубоких препятствий, поражению инженерных средств противника, а силы специального назначения могли бы имитировать тактику российских заграждений».

В отличие от армии США, которая ориентирована на мобильность, российский подход на Украине заключается в изматывании противника. Именно поэтому ими используются минные поля, вынуждающие противника вступать в изнурительные бои на истощение. В этой связи считается, что подразделениям армии США необходимо «уделять больше внимания подготовке к преодолению глубоких препятствий под постоянным наблюдением и интенсивным непрямым огнём».

Кроме того, подчёркивается важность предотвращения установки крупномасштабных минных полей. Для этого предлагается поражать оборудование и подразделения, занимающиеся установкой мин, лишив их возможности устанавливать эти препятствия. Подчёркивается важность внедрения таких новых подходов в процесс обучения, предлагая провести гипотетические военные учения, в ходе которых силы специального назначения могли бы использовать тактику установки мин и препятствий, аналогичную российской. Они могли бы создать полосы препятствий, которые вынудили бы дружественные сухопутные войска США, чья ключевая сила заключается в мобильности, преодолевать препятствия, снижающие мобильность, в том числе глубокие минные поля, по образцу устанавливаемых русскими, а также находиться под постоянным наблюдением беспилотников и под постоянной угрозой артиллерийского огня.

Продолжение следует…

Источник: euro-sd.com