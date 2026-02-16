Новую российскую замену «Солнцепеку» оценили

Военный эксперт Живов: ТОС «Дракон» — более дальнобойная и улучшенная система

Тяжелая огнеметная система ТОС-«Дракон» — развитие системы российских ТОС. Система превосходит ТОС «Солнцепек», в частности, улучшенным боеприпасом и дальностью, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это развитие тяжелой огнеметное системы — ТОС "Буратино", "Солнцепек". Суть в том, что по мере развития ТОС постоянно растет дальность, что и требует современная война, поскольку, скажем, ТОС-1 с его дальностью всего в несколько километров, небезопасно выводить на передовую. Дальность этого Дракона до 18 километров, то есть рабочая дальность 14-15 километров», — сказал Живов.

По его оценке, это дистанция приемлема, с учетом современного ведения войны, но не без риска. Креме того, «Дракон» обладает огромной мощностью и применяются как на гусеницах, так и колесах, что увеличивает его мобильность. Система полностью автоматизирована и обладает радиоэлектронной защитой, добавил эксперт.

«Более современный боеприпас — более дальнобойный и менее опасный для самого экипажа. Значительно выросла дальность — порядка 15 километров», — сравнил Живов новую систему с «Солнцепеком».

Он также отметил, что системы ТОС есть только в российской армии, то есть они уникальны и обеспечивают эффективное уничтожение живой силы противника.

Ранее журналист польского издания Interia Филипп Мельчарек сообщил, что российские войска начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС- «Дракон». В материале говорится, что появление такой модификации на передовой стало «очень плохой новостью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система использует термобарические снаряды и способна тотально уничтожать укрепленные позиции. При этом температура в эпицентре взрыва достигает трех тысяч градусов Цельсия