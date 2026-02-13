В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов

В «Красной звезде» сочли предшественниками современных НРТК советские телетанки

Телетанки, которые разрабатывали с конца 1920-х годов, можно считать предшественниками современных наземных робототехнических комплексов (НРТК). О советских дронах вспомнили в публикации газеты «Красная звезда».

Отмечается, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции активно применяют различные НРТК. Однако над дистанционно управляемыми боевыми машинами работали еще в прошлом веке.

«Прародителями современных НРТК в 30-е годы прошлого века стали дистанционно управляемые бронемашины, которые называли телетанками. К началу Второй мировой войны в Красной Армии было уже несколько батальонов, на вооружении которых стояли боевые роботы», — говорится в материале.

В СССР эксплуатировали радиоуправляемые машины ТТ-18 и ТТ-26, изготовленные на базе серийных легких танков. Безэкипажные аппараты несли пулеметы и огнеметы. Также их использовали для постановки дымовых завес.

Как пишет издание, дистанционно управляемые танки-камикадзе применяли в 1942 году в ходе обороны Севастополя. Эти машины уничтожали укрепления противника.

Ранее в феврале стало известно, что в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России создали роту НРТК. На вооружении бригады стоят роботы «Челнок», «Курьер» и «Омич-2».