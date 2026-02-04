В бригаде имени Александра Невского создали роту роботов

В бригаде имени Александра Невского создали роту роботизированных комплексов

Роту наземных робототехнических комплексов (НРТК) создали в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Роботизированные комплексы используются для снабжения и огневой поддержки войск, передает РИА Новости.

«В составе бригады создана целая рота наземных робототехнических комплексов. Это и подвоз боеприпасов, и ракетные системы, и медицинское снабжение. Постоянно происходит апробация и совершенствование комплексов», — сказал начальник штаба бригады с позывным Моряк.

Старший инструктор по НРТК с позывным Многоликий сообщил, что на вооружении бригады стоят НРТК «Челнок», «Курьер» и «Омич-2». Это колесные и гусеничные роботы, которые могут нести вооружение. В частности, в арсенал «Курьера» входит крупнокалиберный пулемет НСВТ и автоматический гранатомет АГС.

По словам Многоликого, комплексы используют более чем на 30 маршрутах. За последние полгода операторы НРТК совершили 350 рейсов и перевезли более 120 тонн различных грузов. Инструктор подчеркнул, что роботы позволили увеличить объем грузов и сократить время доставки на 80 процентов.

В декабре 2025 года в России представили модернизированный НРТК «Курьер 2.0». Машина на новом шасси стала более мощной и проходимой.