Стало известно о создании Украиной новой лазерной системы ПВО

Atlantic: За два года Украина создала новую лазерную систему ПВО Sunray

Украина разработала новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО), названную Sunray. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

По данным издания, украинская модель не является первой в мире такой разработкой.

В публикации говорится, что Sunray была разработана примерно за два года. Стоимость проекта составила несколько миллионов долларов. Из описания следует, что установка помещается в багажник автомобиля, не издает шума и не излучает света. Лазерная пушка напоминает любительский телескоп с прикрепленными по бокам камерами и может устанавливаться на крыше пикапа.

При этом на Украине уже намереваются продавать систему, она оценивается в несколько сотен тысяч долларов.

Ранее доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков заметил несостыковку в описании украинской лазерной системы ПВО. По его словам, оружие, предполагающее уничтожение дронов в воздухе, не может быть маленьким.