В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Военный эксперт Сивков: Мощная лазерная система ПВО не может быть маленькой

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков заметил несостыковку в описании новейшей украинской лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) Sunray. В беседе с NEWS.ru он указал, что оружие, предполагающее уничтожение дронов в воздухе, не может быть маленьким.

По словам военного эксперта, небольшая установка не будет обладать значительной мощностью. «У нее должна быть надлежащая энергетика и достаточная мощность (...) Как минимум она будет размером с грузовик, который должен иметь свою электростанцию или быть подключенным к мощному источнику энергии. Заряд аккумулятора также играет важную роль, поскольку аккумуляторы должны обеспечивать питание», — объяснил Сивков.

Он также заметил, что если дальность системы ПВО составляет всего один-полтора километра, то потребуются незначительные мощности, и зона прикрытия будет небольшой. При расстоянии же 10–15 километров будут необходимы значительные энергетические затраты из-за сильного рассеивания луча.

«В принципе, в этом нет ничего хитрого. Существуют промышленные лазеры, способные прожигать дырки в металле. Используя его в качестве основы, можно создать что-то новое без особых проблем. Поэтому я не вижу в этом ничего выдающегося. Тем более что Штаты могли помочь Украине в этом процессе — у них есть своя лазерная система оружия», — заключил Сивков.

Ранее американский журнал The Atlantic сообщил, что украинские инженеры создали лазерную систему ПВО Sunray. На разработку установки ушло примерно два года и несколько миллионов долларов. По словам журналиста Саймона Шустера, оружие помещается в багажник автомобиля, не издает шума и не излучает света. Лазерная пушка, напоминающая любительский телескоп с прикрепленными по бокам камерами, может устанавливаться на крыше пикапа.

