Разработчика надводных дронов привлекли к важной программе флота США

Американское Агентство перспективных оборонных исследований (DARPA), подведомственное Пентагону, выбрало компанию Saronic для поддержки программы Pulling Guard. В рамках этой программы разрабатываются полуавтономные надводные платформы для сопровождения вспомогательных судов ВМС США. Задача беспилотных систем – повысить живучесть невооруженных судов материально-технического обеспечения.

Как уточняет Marine Link, Saronic сосредоточится на проектировании модульного судна с возможностью дистанционного управления для решения задач морской безопасности.

Беспилотные надводные суда "Шифр", "Мираж" и "Корсар" (слева направо), США

Saronic Technologies


Программа Pulling Guard предполагает создание гибкой беспилотной надводной платформы, в состав оборудования которой можно оперативно интегрировать существующие датчики и средства воздействия для обеспечения защиты и поддержки судов материально-технического обеспечения.

Используя свой опыт в области автономных технологий, Saronic должна предложить беспилотное судно со стандартизированными аналоговыми и цифровыми интерфейсами для интеграции систем наблюдения и управления, а также исполнительных механизмов.

Модульная архитектура как на программном, так и на аппаратном уровне должна обеспечивать быструю реконфигурацию платформы для противодействия меняющимся угрозам и соответствия нормативным требованиям.

В конце прошлого года сообщалось, что Saronic Technologies инвестирует 300 млн долларов в расширение своей верфи во Франклине (штат Луизиана), что позволит увеличить производственные мощности по строительству автономных надводных платформ.

Компания расширила портфель автономных систем. За последний год Saronic представила 7,31-метровый дрон "Корсар" (крупнейший на данный момент в модельном ряду), а также две платформы меньшего размера: 4,2-метровый "Шифр" и 1,8-метровый "Спайглэсс" (Spyglass, "Подзорная труба"). Данные безэкипажные катера разработаны с учетом эксплуатационных требований, установленных ВМС США.

Напомним, что Пентагон реализует амбициозную программу Ghost Fleet Overlord (можно перевести как "Повелитель призрачного флота"). Предполагается, что суда "Призрачного флота" смогут выполнять как разведывательные и транспортные функции, так и участвовать в боевых действиях.

