Американский разработчик надводных дронов расширяет производство

Американская компания Saronic Technologies инвестирует 300 млн долларов в расширение своей верфи во Франклине (штат Луизиана), что позволит увеличить производственные мощности по строительству автономных надводных платформ.

Как уточняет The Defense Post, проект реализуется при поддержке департамента экономического развития Луизианы, прихода Святой Марии и других государственных и местных партнеров.

Беспилотные надводные суда "Шифр", "Мираж" и "Корсар" (слева направо), США Saronic Technologies

Компания Saronic начала строительные работы в ноябре и планирует их завершить в конце 2026 года. В результате производственные площади компании увеличатся почти на 28 тысяч кв. метров. Полноценная эксплуатация нового объекта начнется в первых месяцах 2027 года.

Расширение включает специальную сборочную линию для выпуска крупных надводных беспилотников, включая 55-метровый "Мародёр".

По мере того как Saronic расширяет свою роль в секторе автономного морского судоходства, компания развивает несколько программ и партнерств, связанных с приоритетами обороны США.

В октябре Saronic и NVIDIA начали сотрудничество, направленное на интеграцию высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и передового моделирования в беспилотные надводные суда. Цель проекта – ускорение разработки автономных платформ, способных работать при ограниченном человеческом контроле в сложных морских условиях.

Компания также расширила свой портфель автономных систем. За последний год Saronic представила 7,31-метровый дрон "Корсар" (крупнейший на данный момент в модельном ряду), а также две платформы меньшего размера: 4,2-метровый "Шифр" и 1,8-метровый "Спайглэсс" (Spyglass, "Подзорная труба"). Данные безэкипажные катера разработаны с учетом эксплуатационных требований, установленных ВМС США.

Напомним, что Пентагон реализует амбициозную программу Ghost Fleet Overlord (можно перевести как "Повелитель призрачного флота"). Предполагается, что суда "Призрачного флота" смогут выполнять как разведывательные и транспортные функции, так и участвовать в боевых действиях.