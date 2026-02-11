Hypersonica успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты

Hypersonica испытала в Норвегии прототип гиперзвуковой ракеты

Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica успешно провела испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию от стартапа.

В публикации говорится, что компания Hypersonica объявила об успешном завершении своего первого гиперзвукового испытательного полета на космодроме Аннейя в Норвегии.

«Это первая частная европейская оборонная компания, достигшая этого технологического рубежа», — говорится на сайте.

Также отмечается, что работоспособность системы была успешно протестирована на уровне отдельных компонентов на гиперзвуковых скоростях.

Ранее сообщалось, что дальность стрельбы модернизированного противотанкового гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличилась вдвое.