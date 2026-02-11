Войти
Lenta.ru

Опубликовано редкое фото «самолета Судного дня»

280
0
0
Ил-86ВзПУ (воздушный пункт управления)
Ил-86ВзПУ (воздушный пункт управления).
Источник изображения: Telegram-канал Fighterbomber

Летчик опубликовал редкое фото «самолета Судного дня» Ил-86

Процесс дозаправки российского самолета Ил-86ВзПУ (воздушный пункт управления), который называют «самолетом Судного дня», показали на фото. Редкий снимок опубликовал летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

На снимке, сделанном с борта самолета-заправщика, виден Ил-86ВзПУ. Самолет получает топливо через штангу для дозаправки.

«Не просто редкая, а очень редкая фотография дозаправки Ил-86, "самолета Судного дня". В миру он называется не так интересно, поэтому пусть будет так», — отметил автор.

Ил-86ВзПУ предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и одновременного управления Вооруженными силами в условиях различных конфликтов, включая ядерную войну. Летательный аппарат оснащен радиоэлектронным оборудованием для управления всеми видами войск. «Самолет Судного дня» отличается усиленной конструкцией, которая уменьшает последствия воздействия возможного ядерного взрыва.

В сентябре стало известно, что Воздушно-космические силы России получили тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»