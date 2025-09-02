Войти
ВКС России получили Ил-76МД-90А

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»
Кадр: Telegram-канал «Минобороны России».

Минобороны России: ВКС РФ получили транспортный самолет Ил-76МД-90А

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что самолет оснащен более точным оборудованием, которое повышает эффективность решаемых Ил-76МД-90А боевых задач.

В июне министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью ТАСС заявил, что обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А вызвал интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на первого замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова сообщили, что Вооруженные силы России получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А.

02.09.2025 16:05
Ещё Рогозин младший обещал, что ввод новой сборочной линии позволит собирать по 12 Ил-76-90 в год.
Интересно сколько новых транспортников получат ВКС в 25-м году?

В 2024 году завод «Авиастар» сдал Министерству обороны России шесть самолетов Ил-76МД-90А (при  годовом плане сдачи восьми машин).
Ранее в 2023 году завод также сдал шесть таких самолетов,
в 2022 году - пять самолетов.
В 2021 году были сданы два самолёта,
в 2020 году - три самолёта (фактически были сданы в январе 2021 года),
и в 2019 году - три самолёта (два из них фактически были построены в 2018 году).



