Lenta.ru

На Западе назвали нового покупателя российского Су-57Э

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

MWM: Иран мог стать покупателем российских истребителей Су-57Э

Иран мог стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57Э, что изменит баланс сил на Ближнем Востоке, утверждает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало заявление главы Минпромторга России Антона Алиханова о том, что к Су-57Э есть большой интерес в странах Ближнего Востока, причем, по его словам, «уже есть, собственно говоря, контракты».

Журнал уверен, что, кроме Алжира, покупателем российских истребителей пятого поколения мог стать Иран. «В иранском флоте отсутствуют истребители, выпущенные после окончания холодной войны, но имеется около 300 устаревших боевых самолетов, в основном F-4E и F-5E/F, которые почти на три поколения отстают от современных образцов», — говорится в публикации.

MWM пишет, что «любая крупная продажа Су-57 значительно изменит баланс сил на Ближнем Востоке», поскольку Израиль является единственным пользователем истребителей пятого поколения в регионе, а Алжир — единственным таковым в Африке.

По данным портала, до тех пор, пока израильские F-35I не получат обновление Block 4, они по своим боевым возможностям будут уступать Су-57. «Таким образом, полностью боеспособный флот Су-57, эксплуатируемый Ираном или другим ближневосточным государством, потенциально может обеспечить ведущим истребительным полкам превосходство в воздухе», — пишет журнал.

MWM уверяет, что в Су-57Э могут быть заинтересованы также Северная Корея и Вьетнам.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что Воздушно-космические силы России получили крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом техническом облике — с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения.

  В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Израиль
Иран
КНДР
Россия
Продукция
F-35A
F-5
ПАК ФА
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
