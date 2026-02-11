Войти
Lenta.ru

Стало известно о преимуществах российского дрона-матки

250
0
0
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Эксперт Степанов: Дрон-матка «Гербера» с ИИ сможет сам выбирать цели в тылу ВСУ

Российский дрон-матка «Гербера» после внедрения искусственного интеллекта (ИИ) сможет самостоятельно выбирать цели в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС стало известно от военного эксперта Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александра Степанова.

Аналитик напомнил, что материнский дрон переносит компактные дочерние беспилотники. «И в перспективе с поэтапным внедрением алгоритмов искусственного интеллекта эти FPV-дроны могут уже без наличия устойчивых каналов связи в самостоятельном поисковом режиме принимать решение об уничтожении значимых объектов, в том числе в стратегическом тылу противника», — сказал эксперт.

По его словам, связка материнского и дочерних дронов позволяет использовать данную систему в разведке и для нанесения ударов.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что российский многофункциональный беспилотник «Гербера» превратили в носителя FPV-дронов.

В декабре то же издание заметило, что новый беспилотник, который является копией российского многофункционального дрона «Гербера», представили на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»