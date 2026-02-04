Войти
Российскую «Герберу» превратили в «матку»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Российский дрон «Гербера» превратили в «матку» для FPV-квадрокоптеров

Российский многофункциональный беспилотник «Гербера» превратили в носителя FPV-дронов. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фотографиях видна упавшая «Гербера», которую использовали в качестве дрона-матки. На это указывает наличие специального крепления для FPV-квадрокоптеров. Отмечается, что ранее в зоне СВО не фиксировали применение таких «Гербер».

Беспилотник «Гербера» выполнен по схеме «бесхвостка» с однокилевым оперением. Двигатель с толкающим винтом расположен в корме. Изначально эти аппараты использовали в качестве беспилотных мишеней, которые помогали истощать системы противовоздушной обороны. Позже беспилотники, которые оснастили 4G-модемом и камерой, стали использовать для разведки и поражения целей.

В январе стало известно, что Вооруженные силы России начали применять дроны-матки на базе аппаратов «Молния-2». В верхней части беспилотника появилось место для крепления FPV-квадрокоптера. Также «Молния-2» может работать в качестве ретранслятора, который увеличивает дальность полета FPV-дрона.

