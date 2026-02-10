Российский авиадвигатель оказался легче и экономичнее американского аналога

Проходящий в 2025-2026 годах летные испытания российский турбовинтовой двигатель ВК-800 показывает характеристики, позволяющие говорить о том, что наши разработчики создали достойную альтернативу американскому GE H80. Линейка из трех модификаций ВК-800 с новыми отечественными винтами обходит своего ближайшего иностранного конкурента по экономичности, компактности и более низкой массе.

Американский GE H80 разрабатывался на основе удачного чешского авиадвигателя Вальтер M601, знакомого в СССР и России по двухмоторному самолету L-410 (недавно «Техносфера. Россия» рассказывала о проекте по ремоторизации L-410 здесь: https://tehnoomsk.ru/archives/23613). Во второй половине 2000-х чешское предприятие-разработчик было продано американской General Electric. При создании теперь уже GE H80 конструкция двигателя М601 была подвергнута переработке, использовали новый компрессор, блиски (диск компрессора или вентилятора, объединенный с лопатками в единое целое), лопатки, статоры. В итоге удалось поднять мощность с 780 л.с. у последних версий М601 до 801 л.с. и повысить на 10% КПД теперь уже американского GE H80. Двигатель под маркой General Electric продвигался на рынки Европы, России, Бразилии, Аргентины с начала 2010-х годов. Также были разработаны еще две его модификации H75 и H85, отличающиеся соответственно мощностью 750 и 850 л.с.

Разработка ВК-800С на базе проекта вертолетного двигателя ВК-800В 2000-х годов велась достаточно сложно в 2015-2022 годах, затем за двигатель активно взялись в связи обострившейся необходимостью в силовой установке данного класса для гражданского ЛМС-901 «Байкал» и учебно-тренировочного УТС-800. Позже в список «потребителей» добавились новый российско-белорусский самолет ЛМС-192 «Освей» и некоторое количество ранее выпущенных L-410. В конструкции российского турбовинтового двигателя использованы компрессор с одной высоконагруженной высокоэффективной центробежной ступенью и одноступенчатой турбиной, противоточная камера сгорания и двухступенчатая свободная турбина. В 2025 году ВК-800 начали испытывать на летающей лаборатории на базе самолета Як-40 в Новосибирске, о чем мы также рассказывали ранее.

В конце 2025 года начались сертификационные полеты с новым двигателем самолета ЛМС-901 «Байкал». Несмотря на высокий уровень истерики, поднятый вокруг программы в некоторых СМИ в минувшем году, она движется достаточно успешно. Также критики проекта ВК-800 могут убедиться по уже имеющимся в свободном доступе техническим характеристикам нового российского турбовинтового двигателя, что он получился вполне удачным. И даже будет поинтереснее широко известного GE H80. Так, ВК-800 создан в 3 модификациях, как мы уже рассказывали ранее, их взлетная мощность составляет от 806 до 877 л.с. Другие показатели: сухая масса — 140 килограммов, удельный расход топлива — 0,243 кг/л.с.·ч, длина – 1 метр, ширина – 0,59 метра, высота – 0,58 метра.

GE H80 при взлетной мощности 800 л.с. имеет более крупные габариты по длине – около 1,7 метра и сухую массу около 180 килограммов, а также расходует больше топлива – 0,265 кг/л.с.·ч.

Использование версий ВК-800 на трех типах отечественных машин позволяет получить необходимые для них эксплуатационные показатели и уйти от использования иностранных двигателей. На пассажирском/многоцелевом одномоторном ЛМС-901 «Байкал» дальность полета составит до 1500 км со скоростью до 300 км/ч при массе полезной нагрузки до 1 тонны. На учебно-тренировочном одномоторном УТС-800 – дальность до 1200 км, скорость до 460 км/ч. На перспективном двухмоторном пассажирском ЛМС-192 «Освей» проектная скорость составит около 390 км/ч. Данные по проекту ремоторизованной версии L-410 пока не приводятся.

В 2026 году «Байкал» с ВК-800 продолжит полеты по сертификационной программе. Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 для него запланирована на первый квартал года. Также ожидается начало полетов УТС-800 с новым двигателем. По «Освею» точные сроки пока не называются, ранее сообщалось, что по состоянию на начало ноября 2025 года подана заявка на сертификацию самолета, пройдена макетная комиссия, устранены замечания и рассмотрены полученные рекомендации, на заводе готовится отчетная документация, а получение сертификата типа ВС для ЛМС-192 запланировано на 2029 год.