Двигатель ВК-800 будут использовать для ремоторизации самолетов L-410

По информации специалистов Уральского завода гражданской авиации, новый российский авиадвигатель ВК-800 будут использовать не только для трех новых моделей самолетов (ЛМС-901 Байкал, УТС-800 и ЛМС-192 Освей), но и для ремоторизации ранее выпущенных L-410. Об этом стало известно 5 февраля 2026 года.

Самолет L-410 имеет непосредственное отношение к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). В 2010-х годах предприятие производило этот самолет разработки чешской компании Aircraft Industries (Let Kunovice), так как владельцами УЗГА и чешской фирмы была с 2008 года одна российская структура – Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). В 2022 году компания в Чехии была продана российскими хозяевами европейским структурам в связи с дальнейшей невозможностью работы в условиях «санкций». За годы существования производственной кооперации с Уральским заводом гражданской авиации чешский двухмоторный турбовинтовой самолет в версиях L-410 UVP-E20 и L-410NG был выпущен примерно в количестве 130 единиц в Чехии и в России. История самолета L-410 при этом значительно длиннее: в годы существования социалистической Чехословакии эта машина выпускалась крупными объемами с середины 1970-х до 1991 годов. В 1980-х годах темпы производства превышали 80 единиц в год, и основным покупателем являлся СССР. «Элка» была «летающей маршруткой» на многочисленных тогда маршрутах местных авиалиний нашей страны. Согласно данным открытых интернет-реестров, в 2025 году в России эксплуатировалось около 60 самолетов в ВКС и еще не менее 30 самолетов в авиакомпаниях и других организациях.

Ремоторизация относительно небольшого парка L-410 новыми российскими двигателями, конечно, звучит интересно. Тем более, что специалисты УЗГА говорят, что новый ВК-800 «выигрывает у чешского двигателя Н80-200 по массе и экономичности». Вместе с тем, пока не ясно какими темпами будет осуществляться серийное производство ВК-800, который и без L-410 будет очень востребован сразу для трех типов новых российских воздушных судов. Скорее всего, всё-таки количество «элок» с новыми двигателями будет ограничено.