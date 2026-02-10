Новые российские терминалы построены на отечественных процессорах Эльбрус

Российская компания «Прософт» разработала и выпустила новые решения на базе отечественных процессоров «Эльбрус-2С3». Это терминалы («информационные универсальные киоски») моделей КИУ-8-001 и КИУ-8-001-01. В начале февраля 2026 года устройства внесены в Реестр российской промышленной продукции.

По информации производителя, оба устройства имеют одинаковые габариты 1,8 х 0,52 х 0,36 метра, весят 71 килограмм, оснащены 27-дюймовыми мониторами и рассчитаны на круглосуточную работу в помещении. В них использованы современные процессоры архитектуры «Эльбрус» 6-го поколения «Эльбрус-2С3» и отечественное программное обеспечение.

Два варианта терминалов отличаются по назначению. Первый создан для объектов транспортной инфраструктуры – для организации сервиса самообслуживания пассажиров, для ускорения прохождения существующих процедур контроля со сканером BGR, сканером паспорта, камерой лицевой биометрии и принтером посадочных талонов. Второй используется для установки на входных группах организаций и предприятий для автоматизации работы действующих бюро пропусков со сканером паспортов, камерой лицевой биометрией, диспенсером карт, считывателем RFID-карт и с возможностью дополнительной установки сканера вен ладони или сканера отпечатка пальца.

Фактически это готовые российские защищенные решения для объектов критической информационной инфраструктуры, позволяющие избежать утечек данных в аэропортах, на вокзалах и на проходных промышленных предприятий и государственных организаций.