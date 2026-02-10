Разработчики вертолета Ми-34М1 впервые назвали его характеристики и сроки начала производства

Как сообщил главный конструктор вертолета Ми-34М1 Сергей Кислицын, начатая в конце 2025 года программа летных испытаний машины должна завершиться в течение 2026 года получением сертификата летной годности. Новый вертолет с российским двигателем ВК-650В запустят в серию на Казанском вертолетном заводе и начнут поставлять заказчикам в 2027 году.

Появились в начале февраля 2026 года в ролике разработчиков и первые технические данные новой машины: максимальная дальность полета составляет 300 километров, скорость полета выросла до 220 км/ч, практический потолок – 4500 метров. Максимальная взлетная масса выросла до 1600 килограммов, машина вмещает 1 пилота и 3 пассажиров.

Главное отличие Ми-34М1 от предыдущих вариантов Ми-34, выпускавшихся в небольшом количестве до 2011 года, это использование нового российского газотурбинного двигателя ВК-650В. Его установка на вертолет повлекла ряд изменений конструкции. Системы, которые обеспечивают работоспособность ВК-650В, были также заменены. На новом вертолете реализована полностью цифровая система контроля параметров двигателя типа FADEC. «Так как двигатель новый, цифровой, соответственно мы берем с него все параметры, и выводим летчику на экран», — отметил главный конструктор. Также Сергей Кислицын назвал сроки начала первых поставок уже сертифицированных Ми-34М1 – 2027 год.

Вместе с тем, звучавшие весной 2025 года крайне оптимистичные планы Казанского вертолетного завода о быстром запуске машины в серию до конца минувшего года оказались очередным неграмотным PR-ходом. Все специалисты в области авиации и двигателестроения прекрасно понимают, что замена двигателя и систем управления на вертолете вместе с изменением его конструкции требует время на программу испытаний, а также необходимые доработки с дальнейшим получением сертификата летной годности. Поэтому 2027 год в данном ключе это вполне реальный срок, и серийное производство тех самых первых машин, о которых говорили в 2025-м, начнется не раньше. В любом случае, в России создали и испытывают практически новый легкий вертолет с хорошими характеристиками, который займет свое место в небе нашей стране.