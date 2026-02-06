Впервые официально показан новый российский поршневой авиадвигатель М105

Состоялся первый официальный показ нового российского поршневого авиадвигателя АПД М105, разработанного для БПЛА, лёгких самолётов и вертолётов. 4 февраля 2026 года двигатель представили на отраслевой выставке в Москве.

О разработке М105 на предприятии ОДК-УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение) «Техносфера. Россия» рассказывала ранее здесь. М105 обещали начать производить в 2026 году на производственных мощностях в Уфе.

В феврале 2026 года появились некоторые новые подробности о силовом агрегате. Он четырёхцилиндровый, имеет назначенный ресурс 2000 часов и сухую массу в 75 или 80 кг. Последний показатель оказался в двух вариантах — в информации официального телеграм-канала Объединенной двигателестроительной корпорации сообщается о 75 кг, а в ролике на стенде написано, что 80 кг. Мощность нового поршневого мотора для авиации составляет 115 лошадиных сил на взлетном режиме. Также упоминается вариант М105В, если исходить из логики наименований в нашем двигателестроении, то это как раз версия для вертолетов.

100-сильный поршневой двигатель это сегмент лёгких и сверхлёгких летательных аппаратов, а также БПЛА. За его производство берется серьезное предприятие из структуры ОДК, что говорит о курсе на полноценную серию, а не на единичные или мелкосерийные образцы. Вместе с тем, пока по М105 и М105В информации мало. Следим за развитием ситуации вокруг нового двигателя.