Войти
Техносфера

Впервые официально показан новый российский поршневой авиадвигатель М105

125
0
0
М105/М105В
Первый официальный показ нового российского авиационного поршневого двигателя М105/М105В на Международной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026 в Москве 4 февраля 2026 года.
Источник изображения: Кадры из видеоролика ОДК

Состоялся первый официальный показ нового российского поршневого авиадвигателя АПД М105, разработанного для БПЛА, лёгких самолётов и вертолётов. 4 февраля 2026 года двигатель представили на отраслевой выставке в Москве.

О разработке М105 на предприятии ОДК-УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение) «Техносфера. Россия» рассказывала ранее здесь. М105 обещали начать производить в 2026 году на производственных мощностях в Уфе.

В феврале 2026 года появились некоторые новые подробности о силовом агрегате. Он четырёхцилиндровый, имеет назначенный ресурс 2000 часов и сухую массу в 75 или 80 кг. Последний показатель оказался в двух вариантах — в информации официального телеграм-канала Объединенной двигателестроительной корпорации сообщается о 75 кг, а в ролике на стенде написано, что 80 кг. Мощность нового поршневого мотора для авиации составляет 115 лошадиных сил на взлетном режиме. Также упоминается вариант М105В, если исходить из логики наименований в нашем двигателестроении, то это как раз версия для вертолетов.

100-сильный поршневой двигатель это сегмент лёгких и сверхлёгких летательных аппаратов, а также БПЛА. За его производство берется серьезное предприятие из структуры ОДК, что говорит о курсе на полноценную серию, а не на единичные или мелкосерийные образцы. Вместе с тем, пока по М105 и М105В информации мало. Следим за развитием ситуации вокруг нового двигателя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
УМПО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"