Названа система для создания защитного купола над Россией

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Кнутов: Система С-500 может стать основой для защитного купола над Россией

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может стать основой для создания защитного купола над территорией России. Особенности комплекса назвал военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, комплекс ПВО и противоракетной обороны (ПРО) сможет обеспечить защиту воздушного пространства над всей Россией.

«У нас есть система противоракетной обороны центрального промышленного района А-135. Есть система С-500. Она способна решать задачи противоракетной обороны и может стать основой для создания ПРО России в целом, то есть при развертывании купола над всей страной», — сказал Кнутов.

Комплекс С-500 предназначен для борьбы с различными целями, включая боевые блоки баллистических ракет средней дальности (БРСД) и межконтинентальных баллистических ракет. Машины ЗРС построены на колесных шасси.

В январе руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что российскую БРСД «Орешник» способна перехватить только система С-500.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-135
С-500
