Rheinmetall поучаствует в космических программах Германии

FT: Rheinmetall поучаствует в трех космических программах Германии

Компания Rheinmetall планирует принять участие в трех космических программах Германии. Об этом со ссылкой на главу концерна Армина Паппергера сообщает газета Financial Times (FT).

Руководитель заявил, что компания намерена участвовать в немецких тендерах в области космонавтики, предусматривающих расходы в размере 35 миллиардов евро.

В декабре агентство Bloomberg сообщило, что Германия утвердит крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро.

В январе 2024 года издание SpaceNews заметило, что европейские аэрокосмические компании в том числе из-за России приготовились создать независимую альтернативу американской системе широкополосного спутникового доступа в интернет Starlink.