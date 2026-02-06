Войти
Lenta.ru

Российские дроны получат «Торт»

124
0
0
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

В России представили облегченную катушку для проводных дронов «Торт»

Новую катушку для FPV-дронов на оптоволокне, которую получат российские аппараты, впервые представили на выставке беспилотных комплексов «Дронтех» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В компании-разработчике «БПЛА 52» рассказали, что «Торт» на десять процентов легче аналогов. «Изделие отличают пониженные требования к подготовке операторов БПЛА. Оно устойчиво к ударам и вибрациям, позволяет резкие маневры», — отметили там.

Обрывы оптоволокна предотвращает технология намотки провода. Изделие можно эксплуатировать при температурах от минус 20 до 40 градусов Цельсия.

В январе журнал Forbes писал, что американские военные начали отрабатывать методы защиты от дронов на оптоволокне.

В ноябре издание Business Insider сообщило, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции начали применять оптоволоконные дроны с дальностью до 50 километров. Такие аппараты неуязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"