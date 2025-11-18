Стало известно о применении ВС России оптоволоконных дронов на дальность 50 километров

BI: ВС России применили оптоволоконные дроны с дальностью 50 километров

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять оптоволоконные дроны с дальностью до 50 километров. Об этом стало известно изданию Business Insider (BI).

«Дальность в 50 километров превышает возможности большинства известных оптоволоконных беспилотников на поле боя», — говорится в публикации.

Издание приводит заявление вице-премьера Украины Михаила Федорова, который признал, что данные беспилотники неуязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы и представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил страны.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщило, что Российский FPV-дрон «Бумеранг» в зоне СВО поразил объект Вооруженных сил Украины на расстоянии в 57 километров, что стало рекордом по дальности.