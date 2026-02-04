Войти
Lenta.ru

Российский Су-35 сравнили с французским Rafale

232
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

NI: Истребитель Су-35С превосходит Rafale по дальности обнаружения целей

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С превосходит французский Dassault Rafale по дальности обнаружения целей. Возможности самолетов сравнили в публикации The National Interest (NI).

По словам автора, оба самолета являются вершинами своих концепций развития. При этом французские и российские конструкторы сделали упор на разных характеристиках. Rafale — это многофункциональный истребитель, который оптимизировали для выполнения задач в составе единой сети. Успех его применения во многом зависит от поддержки наземных радаров.

Создатели Су-35С сделали упор на летных характеристиках, которые превратили самолет в эффективную платформу для обеспечения превосходства в воздухе. «Оснащенный мощными двигателями с изменяемым вектором тяги Су-35 имеет большой радар и большую дальность действия ракет. Аэродинамические характеристики являются исключительными, а расход топлива и полезная нагрузка — высокими», — отметили в публикации.

Автор предположил, что ни один из самолетов не гарантирует решающего превосходства над конкурентом. Исход гипотетической дуэли зависит от множества факторов, включая мастерство пилота.

В декабре издание NI писало, что российские Су-30СМ и Су-35С остаются единственными истребителями четвертого поколения, оснащенными двигателями с управляемым вектором тяги.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Rafale
Су-30
Су-35
Су-35С
Компании
Dassault
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 02:08
  • 1
Почему США стремятся добить Иран
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 04.02 00:46
  • 13971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"
  • 03.02 19:24
  • 536
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.02 19:06
  • 0
К истории советского танкостроения.
  • 03.02 18:36
  • 2
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 03.02 13:42
  • 3
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"