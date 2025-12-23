Войти
Lenta.ru

В США признали уникальность российских Су-30СМ и Су-35С

438
0
0
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ.

TNI: Су-30СМ и Су-35С — единственные самолеты четвертого поколения с УВТ

Российские истребители Су-30СМ и Су-35С поколения 4++ остаются единственными представителями четвертого поколения с управляемым вектором тяги (УВТ). Уникальность самолетов признало американское издание The National Interest (TNI).

«Единственными самолетами с системой управления вектором тяги, которые не относятся к пятому поколению, являются Су-30СМ/Су-35С», — говорится в материале.

Су-30СМ получил двигатели АЛ-31ФП, которые позволяют менять вектор тяги на угол до 15 градусов в вертикальной плоскости. Двигатели АЛ-41Ф-1С, которыми оснастили Су-35С, также позволяют менять вектор тяги.

Управление вектором тяги осуществляется за счет поворота сопла двигателя. Как пишет издание, УВТ позволяет управлять самолетом на больших углах атаки и выполнять маневры, недоступные истребителям с обычными силовыми установками.

В марте «Рособоронэкспорт» сообщил, что Су-35 превосходит самолеты четвертого поколения в ближнем воздушном бою за счет сверхманевренности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
АЛ-41Ф
Су-30
Су-35
Су-35С
Компании
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:52
  • 12406
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 02:01
  • 1
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.