В США признали уникальность российских Су-30СМ и Су-35С

TNI: Су-30СМ и Су-35С — единственные самолеты четвертого поколения с УВТ

Российские истребители Су-30СМ и Су-35С поколения 4++ остаются единственными представителями четвертого поколения с управляемым вектором тяги (УВТ). Уникальность самолетов признало американское издание The National Interest (TNI).

«Единственными самолетами с системой управления вектором тяги, которые не относятся к пятому поколению, являются Су-30СМ/Су-35С», — говорится в материале.

Су-30СМ получил двигатели АЛ-31ФП, которые позволяют менять вектор тяги на угол до 15 градусов в вертикальной плоскости. Двигатели АЛ-41Ф-1С, которыми оснастили Су-35С, также позволяют менять вектор тяги.

Управление вектором тяги осуществляется за счет поворота сопла двигателя. Как пишет издание, УВТ позволяет управлять самолетом на больших углах атаки и выполнять маневры, недоступные истребителям с обычными силовыми установками.

В марте «Рособоронэкспорт» сообщил, что Су-35 превосходит самолеты четвертого поколения в ближнем воздушном бою за счет сверхманевренности.