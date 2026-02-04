Войти
Lenta.ru

Иранские «Варшавянки» из России сочли опасными для ВМС США

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com
19FortyFive: Иранские субмарины «Варшавянка» представляют опасность для ВМС США

Иранские субмарины проекта «Варшавянка» российского производства представляют опасность для Военно-морских сил (ВМС) США, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Майя Карлин.

Автор отмечает, что данные субмарины могут стать ответом Ирана на возможный удар американских сил, сосредоточенных в Индийском океане. «Хотя ракетный арсенал Ирана, безусловно, примет участие в контратаке, подводный флот режима также может быть задействован», — пишет обозреватель.

По ее оценке, в настоящее время Иран располагает примерно 28-30 военными кораблями, которые действуют главным образом в Персидском заливе, Каспийском море, Оманском заливе и Аравийском море. При этом, согласно Карлин, иранская сторона располагает тремя дизель-электрическими подводными лодками проекта Tareq (модернизированными подлодками проекта «Варшавянка»), двумя субмаринами проекта Fateh и несколькими мини-подлодками проекта Ghadir.

Автор называет субмарины проекта Tareq крупнейшим и наиболее совершенным типом иранских подводных лодок, получившим за свою низкую шумность под водой прозвище «черная дыра». «Длина подводных лодок составляет 74 метра, они могут нести 18 торпед и оставаться под водой в течение нескольких дней», — уверяет обозреватель.

В январе обозреватель издания Джек Бакби заметил, что иранские субмарины проекта «Варшавянка» российского производства могут представлять основную угрозу для авианосной ударной группировки ВМС США в Персидском заливе.

