Утвержден новый гендиректор Хабаровского судостроительного завода

Генеральным директором Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ), перешедшего в собственность региона, назначен Дмитрий Астафьев. Как сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, решение принято единогласно на заседании комитета по координации деятельности регионального Центра содействия и поддержки промышленности.

Как отмечает Sudostroenie.info, ранее Дмитрий Астафьев курировал процесс передачи акций завода в краевую собственность на посту министра промышленности и торговли Хабаровского края.

Дмитрий Астафьев Пресс-служба губернатора Хабаровского края

"Хабаровский судостроительный завод перешел в собственность края, а именно регионального Центра содействия и поддержки промышленности. Нам удалось сохранить для региона и всего Дальнего Востока не только предприятие, его мощности и технологии, но и уникальных специалистов: проектировщиков, конструкторов, технологов. Следующими шагами стало внесение изменений в устав предприятия, регистрация в федеральной налоговой службе и назначение нового генерального директора завода", – добавил губернатор.

В ближайшее время новое руководство ХСЗ представит производственный план, который будет учитывать региональную программу "Развитие судоходства на реке Амур", предусматривающую обновление пассажирских судов и причальной инфраструктуры.

Напомним, ранее ХСЗ входил в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Передача предприятия в краевую собственность была согласована Минпромторгом России в августе 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что местные власти согласовали первые заказы для ХСЗ: на начальном этапе верфь построит два дебаркадера, а также может получить заказы на два катамарана и два гибридных пассажирских судна через конкурсные процедуры. Параллельно для загрузки мощностей завода прорабатывается вопрос заключения контрактов на строительство судов для Минобороны и других регионов Дальневосточного федерального округа.

Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке, катеров.