Для верфи в Хабаровске подобрали первые заказы

Правительство Хабаровского края определило первые проекты для Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ), переданного в собственность региона Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) в январе 2026 года. Как сообщил Ведомостям представитель краевого Минпромторга, на начальном этапе верфь построит два дебаркадера, а также может получить заказы на два катамарана и два гибридных пассажирских судна через конкурсные процедуры.

Начало авансирования этих проектов запланировано на 2026 год, финансирование уже предусмотрено в бюджете региона, уточнил собеседник издания, не раскрыв объем средств.

В цехе Хабаровского судостроительного завода ОСК

Параллельно для загрузки мощностей завода прорабатывается вопрос заключения контрактов на строительство судов с Минобороны и другими регионами Дальневосточного федерального округа, продолжил представитель ведомства.

Напомним, что ранее ХСЗ входил в состав ОСК. Передача предприятия в краевую собственность согласовали с Минпромторгом России в августе 2025 года.

Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке, катеров. В 2018 году рассматривалась возможность разместить на ХСЗ заказ от Минобороны на строительство восьми катеров на воздушной подушке модернизированного проекта 12061 "Мурена". Речь шла о длительном контракте до 2027 года.