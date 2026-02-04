Войти
Lenta.ru

На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии

248
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

MWM: Индия не согласилась на сделку с Россией по истребителю Су-35 из-за Су-57

Индия в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57, объясняет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что «неудача» Су-35 связана с тем, что Москва и Нью-Дели далеко продвинулись в переговорах по лицензионному производству российских истребителей пятого поколения Су-57, предполагающему модернизацию заводов, выпускающих боевые самолеты четвертого поколения Су-30МКИ.

«Хотя Су-30МКИ широко считался самым совершенным истребителем в мире, когда он впервые поступил на вооружение в 2002 году, технологическая разница между более старым самолетом и Су-35 была относительно незначительной, учитывая двенадцать лет, разделявших их поступление на вооружение», — говорится в публикации.

Там отмечается, что вместо того, чтобы получить новые Су-35, якобы незначительно отличающиеся от модернизированных Су-30МКС, индийская сторона предпочла модернизировать последний и получить новейший Су-57.

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Харрисон Касс заметил, что Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам впечатляет, однако у него есть серьезная проблема — «большая радиолокационная заметность и более слабая система объединения данных и сетевого взаимодействия, чем у ведущих западных и китайских истребителей».

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-35С остается одним из самых востребованных самолетов Воздушно-космических сил России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Су-35
Су-35С
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 02:08
  • 1
Почему США стремятся добить Иран
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 04.02 00:46
  • 13971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"
  • 03.02 19:24
  • 536
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.02 19:06
  • 0
К истории советского танкостроения.
  • 03.02 18:36
  • 2
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 03.02 13:42
  • 3
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"