Lenta.ru

В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

19FortyFive: Истребитель Су-35 впечатляет, но у него есть серьезная проблема

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам впечатляет, однако у него есть серьезная проблема. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Харрисон Касс.

Автор отмечает, что созданный на основе Су-27 самолет «обладает отличной кинематикой, маневренностью с управлением вектором тяги, большой дальностью стрельбы и возможностью размещения тяжелого вооружения». «Но за такие характеристики приходится платить большой радиолокационной заметностью и более слабой системой объединения данных и сетевого взаимодействия, чем у ведущих западных и китайских истребителей», — уверяет автор.

По его оценке, Су-35 представляет собой грозный самолет, который также является «признаком застоя в переходе к настоящей военно-воздушной мощи следующего поколения». «Недостаток очевиден: отсутствие скрытности представляет собой серьезную проблему», — пишет Касс.

Автор уверяет, что Су-35 знаменует собой завершение эволюции четвертого поколения истребителей в российской аэрокосмической отрасли, а не начало пятого.

Ранее Касс на страницах американского журнала The National Interest заметил, что российские истребители пятого поколения Су-57 оказались разочарованием.

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-35С остается одним из самых востребованных самолетов Воздушно-космических сил России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Су-35С
Компании
Ростех
