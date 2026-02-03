Войти
Россия впервые покажет за рубежом высокоточный 9М549

Фото: Рособоронэкспорт
Фото: Рособоронэкспорт.

«Рособоронэкспорт» впервые покажет за рубежом управляемый снаряд 9М549

Высокоточный боеприпас 9М549, который могут использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» и «Торнадо-С», покажут на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Об этом сообщила компания «Рособоронэкспорт».

«РСЗО ["Сарма"] может вести стрельбу всей номенклатурой 300-миллиметровых неуправляемых ракетных снарядов для РСЗО предыдущих поколений и тремя типами управляемых — 9М543, 9М544, а также 9М549, — впервые выставляемым за рубежом на World Defense Show 2026», — говорится в сообщении.

Снаряд 9М549 получил четыре раскладных руля в носовой части, которые обеспечивают корректировку траектории. Изделие весом 828 килограммов несет 72 осколочных боевых элемента для поражения живой силы и небронированной техники. Дальность стрельбы составляет 120 километров.

Ранее в январе военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российская РСЗО «Сарма» превосходит американскую установку HIMARS по дальности стрельбы.

