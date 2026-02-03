НАСА обозначило сроки запуска пятой коммерческой миссии на МКС

НАСА и Axiom Space подписали соглашение о пятой коммерческой миссии на МКС

НАСА и компания Axiom Space подписали соглашение о пятой коммерческой миссии на Международную космическую станцию (МКС), запуск которой запланирован не ранее января 2027 года с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США). Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

«Расширяя доступ и усиливая конкуренцию на низкой околоземной орбите, эти миссии создают возможности, на которые НАСА будет опираться по мере продвижения к Луне, Марсу и за их пределы. Мы с нетерпением ждем возможности развивать эти возможности в рамках многих будущих миссий коммерческих астронавтов», — сказал глава НАСА Джаред Айзекман.

Согласно планам агентства и Axiom Space, экипаж Axiom Mission 5, в который, как ожидается, войдут четыре человека, проведет на борту МКС до двух недель.

В ноябре агентство Bloomberg сообщило, что Айзекман ранее предлагал проект Athena («Афина»), предполагающий отправку беспилотной миссии на Марс в 2026 году.

В июне компания SpaceX запустила коммерческую миссию Axiom Mission 4 с четырьмя членами экипажа к МКС.