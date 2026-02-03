Войти
Раскрыты особенности корейского оружия «внезапного уничтожения»

Фото: Korean Central Television / Wikipedia
Фото: Korean Central Television / Wikipedia.

«Известия»: Северокорейская РСЗО KN-25 сможет использовать ядерные боеприпасы

Северокорейская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров сможет нести боеприпасы с ядерными боевыми частями. Особенности оружия раскрыли в публикации «Известий».

В снарядах РСЗО, которая получила западное обозначение KN-25, используется боевая часть весом 500 килограммов. Также известно, что эти системы стоят на вооружении подразделений тактического ядерного оружия. Автор напомнил, что на вооружении КНДР уже стоит ядерный боезаряд «Хвасон-31», который отличается относительно малыми габаритами и массой. Это позволяет использовать его в различных средствах доставки, включая ракеты KN-25.

«[Лидер КНДР] Ким Чен Ын в ходе недавнего визита на ракетный завод подчеркнул, что данная РСЗО послужит ведущим ударным средством, способным масштабно и внезапно уничтожить врага», — говорится в материале.

Как пишет издание, KN-25 — это гибридная система, которая может вести огонь как неуправляемыми снарядами, так и высокоточными ракетами.

В декабре стало известно, что KN-25 получила новое колесное шасси, которое несет пять направляющих для ракет. Базовая версия РСЗО выпускалась на гусеничном шасси с шестью ракетами.

  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
