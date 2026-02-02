Совершенно точно: как КНДР модернизировала мощнейшую РСЗО в мире

Новые испытания KN-25 продемонстрировали минимальное отклонение от цели и способность ударить по ключевым базам США в регионе

Северная Корея продолжает ускоренную модернизацию своего военного арсенала. Вслед за демонстрацией атомной подлодки, новых эсминцев и пуска гиперзвуковых ракет на 1 тыс. км Пхеньян испытал обновленную версию РСЗО KN-25. Калибр этой установки — 600 мм — превышает все китайские, российские и американские аналоги, делает ее самой мощной системой РСЗО в мире и фактически стирает грань между залповым огнем и запуском высокоточных баллистических ракет. А дальность действия — 358 км — позволяет нанести удар как по Сеулу, так и по всем ключевым объектам США в регионе. Как эта разработка меняет расклад сил на Корейском полуострове, разбирались «Известия».

Реактивный прорыв

В последнее время КНДР регулярно демонстрирует достижения в военной сфере, вызывающие беспокойство ее геополитических оппонентов. В прошлом году Пхеньян представил атомную подводную лодку с баллистическими ракетами водоизмещением 8,7 тыс. т и ввел в строй два новых эсминца. 4 января 2026-го Северная Корея провела испытания гиперзвуковых баллистических ракет на дальность более 1 тыс. км. Страна, находящаяся в первой пятерке по количеству наложенных на нее международных санкций, продолжает развивать высокотехнологичное вооружение.

Эсминец типа «Чхве Хён» Источник изображения: Фото: TASS/EPA/KCNA

28 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешных испытаниях «сверхкрупнокалиберной» РСЗО, известной на Западе под кодовым названием KN-25. Четыре ракеты, запущенные под личным контролем Ким Чен Ына, преодолели 358,5 км и поразили мишени в Японском море. Ключевой особенностью обновленной KN-25 стала «интеллектуальная система автономного управления «Чучхе-26», которая делает ракету невосприимчивой к внешнему радиоэлектронному воздействию. Это означает, что даже самые современные системы РЭБ США, развернутые на авиабазе Осан в Южной Корее, окажутся бесполезны в случае реального конфликта.

Ювелирная точность

Одним из самых поразительных факторов является точность корейской системы. Официальные данные о ней не приводятся, но официальное издание Минобороны России «Зарубежное военное обозрение» оценило, что при использовании инерциальной навигации вероятное отклонение на предельной дальности в 380 км составляет не более 90 м. Там же со ссылкой на оценки западных военных экспертов сообщается, что применение комбинированных систем наведения доводит этот показатель до невероятных 10 м. Это сопоставимо с точностью самых современных западных ракетных комплексов большой дальности.

Hwasong-17 Источник изображения: Фото: TASS/KCNA

Масса боевой части корейской ракеты составляет 500 кг. При этом мощь системы не ограничивается фугасными зарядами. В феврале 2023 года на параде подразделения с ракетами KN-25 были официально названы «оперативными подразделениями тактического ядерного оружия». На вооружении страны уже имеется ядерный заряд «Хвасон-31», которым могут быть оснащены эти сверхкрупные системы. Ким Чен Ын в ходе недавнего визита на ракетный завод подчеркнул, что данная РСЗО послужит ведущим ударным средством, способным масштабно и внезапно уничтожить врага.

Фактически KN-25 представляет собой гибридную систему. Она способна запускать как неуправляемые реактивные снаряды, так и высокоточные баллистические ракеты малой дальности.

Специалисты отмечают, что на ранних этапах ракеты не всегда достигали заданных характеристик, однако после доработки рецептур топлива и систем навигации Пхеньян добился впечатляющих результатов.

KN-25 против ATACMS: сравнение сил

Название KN-25 было дано системе американскими экспертами, в то время как официальный Пхеньян называет ее «реактивным орудием» или «сверхбольшой ракетной установкой». Впервые ее продемонстрировали в 2019 году и с тех пор совершенствовали. Ее калибр — 600 мм, что делает ее самой мощной системой РСЗО в мире.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Для понимания масштаба системы стоит взглянуть на аналоги. Российские системы «Смерч» и «Торнадо-С» имеют калибр 300 мм, китайская WS-3 стреляет снарядами в 415 мм, а американские HIMARS и MLRS оперируют ракетами калибра 227 мм.

Сравнение северокорейской разработки с американским комплексом ATACMS (дистанция — до 300 км) выявляет фундаментальные различия. Американская система рассматривается как «хирургический инструмент» для точечных ударов — пусковая установка несет всего одну или две ракеты.

Северная Корея пошла иным путем, объединив точность баллистической ракеты с массовостью залпа РСЗО. Одна пусковая установка KN-25 (на гусеничном или колесном ходу) несет от четырех до шести ракет. Залп одной такой машины способен нанести урон, сопоставимый с ударом целого дивизиона западных комплексов. Кроме того, KN-25 превосходит стандартный ATACMS по дальности на 80 км и обладает вдвое более тяжелой боевой частью. Наличие ядерного варианта оснащения превращает корейскую разработку из средства поддержки войск в инструмент стратегического сдерживания.

Фото: Global Look Press/Libby Weiler Источник изображения: iz.ru

KN-25 делает бессмысленным позиционное преимущество Южной Кореи. Одна реактивная установка по весу секундного залпа превосходит три установки HIMARS. При наличии ядерного варианта оснащения Пхеньян получает возможность гарантированного уничтожения аэродромов Осан и Кунсан еще до того, как авиация США поднимется в воздух.

Зачем Пхеньяну такая мощь? Ответ кроется в географии Корейского полуострова. Демилитаризованная зона (ДМЗ) разделяет одни из самых насыщенных армиями укреплений в мире. На отрезке всего в 250 км сконцентрировано рекордное количество войск.

В зоне досягаемости KN-25 находятся не только Сеул, но и все ключевые объекты США в регионе: авиабаза в Осане, штаб-квартира армии США в Кэмп-Хамфрис и военно-морская база в Пхёнтхэк. Возможность нанести внезапный, массовый и высокоточный удар по этим точкам лишает оппонентов Пхеньяна надежды на безнаказанность.

Дмитрий Болтенков