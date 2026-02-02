Войти
«Создают уже две эскадрильи»: Белоруссия получила новые истребители Су-30СМ2

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия получила первую в этом году партию истребителей Су-30СМ2 из двух машин. В последние годы поставки значительно ускорились, несмотря на активное участие в СВО российской авиации. Она также нуждается в новых бортах, в особенности продвинутой модификации, которая была передана Минску.

В 2017 году Белоруссия приобрела 12 Су-30СМ за $0,6 млрд по льготной цене. Новый тип призван обеспечить замену истребителям Су-27, которые фактически выведены из строя, и отчасти бомбардировщикам Су-24, уже снятым с вооружения (озвучивается информация о планах адаптации Су-30 к УМПК). Однако, как указывается в западной прессе, до СВО ВВС страны успели получить лишь 4 самолёта.

Согласно подсчётам западных обозревателей, поставки возобновились только в 2024 году, когда были переданы 4 борта. В 2025 году было получено 6 истребителей в уже улучшенной версии СМ2 (по два в мае, августе и декабре). Таким образом, флот достиг 14 самолётов, а январская поставка увеличивает это число до 16 бортов:

Это означает, что белорусы хотят создать не одну, а уже как минимум две эскадрильи Су-30СМ/СМ2, а возможно, и больше.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагают западные эксперты, рост поставок позволит вывести из эксплуатации устаревшие и менее эффективные МиГ-29:

В распоряжении Минска остаётся около 30 МиГ-29, плюс около 50 штурмовиков Су-25.

Главное отличие Су-30СМ2 от базового СМ состоит в превращении его в истребитель, приближенный по боевым параметрам к Су-35С. На СМ2 установили двигатели АЛ-41Ф-1С (от Су-35С) вместо прежних АЛ-31ФП, что обеспечило прирост тяги на 16%, ресурс увеличился в два раза. Это дало самолёту больше энерговооружённости, что позволило нести больше средств поражения без потери динамики.

Вместо прежней БРЛС «Барс» установлена модернизированная станция, которая «видит» цели значительно дальше и чётче, а также лучше работает по наземным и морским объектам. СМ2 получил расширенную номенклатуру «умных» бомб и ракет. Теперь он способен применять сверхдальние УРВВ и современные ПКР.

В СМ2 полностью заменили остававшиеся французские и другие иностранные компоненты авионики на российские аналоги.

