Мерц хочет сделать Европу самостоятельной державой (Süddeutsche Zeitung, Германия)

Мерц: Европа должна начать говорить на языке силы

Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, призвал ЕС обрести стратегическую уверенность и стать самостоятельной "европейской державой" в новом мировом порядке, пишет SZ. В качестве успешного примера он привел недавний конфликт вокруг Гренландии, где, по его словам, сплоченность Евросоюза заставила США отступить.

Конфликт вокруг Гренландии оставил след в отношениях между Европой и США. Перед бундестагом Мерц изложил свои выводы по этому поводу.

Фридрих Мерц призвал европейских союзников объединиться и проявить уверенность, чтобы стать независимой державой в новом мировом порядке. Европа сможет реализовать свои идеи только в том случае, "если мы сами научимся говорить на языке силовой политики, если мы сами станем европейской державой", — отметил он в своем правительственном заявлении перед бундестагом.

Канцлер подчеркнул, что новый мировой порядок великих держав формируется с большой скоростью. "В этом мире дуют суровые ветры, и мы ощутим их на себе в обозримом будущем", — сказал он. Однако эти изменения могут также открыть новые возможности для Европы, которая действует на основе права и привержена международному сотрудничеству.

Европа как альтернатива империализму и автократии

"Мы представляем собой нормативную альтернативу империализму и автократии в мире", — сказал Мерц. — Мы можем предложить нашим партнерам по всему миру не только экономические, но и, прежде всего, идеологические преимущества". Европа может стать державой, "особенно на основе ценностей, от которых мы не хотим отказываться".

По мнению Мерца, есть три области, в которых Европа должна доказать свою состоятельность.

• Она должна взять на себя ответственность за собственную безопасность. Для этого необходимо устранить зависимость в технологической сфере и в области обороноспособности. Речь идет, в частности, о зависимости от США, на "ядерный зонтик" которых Европа, например, будет по-прежнему полагаться в обозримом будущем.

• Европейская экономика должна стать конкурентоспособной. Разрыв в темпах роста с Китаем и США увеличивается. Эту динамику необходимо немедленно обратить вспять.

• Европа должна выступать единым фронтом. В последние недели ЕС показал, чего можно добиться благодаря единству, сказал Мерц, имея в виду конфликт вокруг принадлежащего Дании острова Гренландия. Дональд Трамп в конце концов уступил и отказался от своих угроз ввести пошлины против Германии и других европейских стран. "Единство — это фактор силы в мире", — сказал канцлер.

Сделать что-то из новой уверенности Европы

"Давайте сделаем что-то из этой пробуждающейся уверенности европейцев", — призвал Мерц. Однако в своей речи он не предложил конкретных мер, например, какие реформы необходимы Европейскому союзу, чтобы сделать его более дееспособным. Он также не затронул тему дискуссий о создании собственных средств ядерного сдерживания в Европе, которые Эммануэль Макрон инициировал еще несколько лет назад.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Мерц уже настоятельно призвал европейских союзников подготовиться к новой эре великодержавной политики. "Новая эра уже началась", — заявил он на прошлой неделе. Его выступление напомнило речь о "поворотном моменте", в которой бывший канцлер Олаф Шольц в 2022 году в бундестаге описал эпохальные перемены после начала российской военной операции на Украине.

Более жесткий тон по отношению к Трампу

По отношению к США Мерц теперь использует гораздо более жесткий тон, чем раньше. Он резко раскритиковал заявления Дональда Трампа о том, что Штаты не нуждались в войсках НАТО в Афганистане. "Мы не позволим, чтобы миссия, в которой мы участвовали также в интересах нашего союзника, Соединенных Штатов Америки, — мы не позволим, чтобы сегодня ее презирали и принижали", — заявил он.

Мерц дает понять, что Германия не хочет подчиняться США в политическом плане. "Как демократические страны, мы — партнеры и союзники, а не подчиненные", — сказал лидер ХДС. Мы должны руководствоваться этим принципом, даже несмотря на то, что рука сотрудничества с Соединенными Штатами всегда остается протянутой.

Мерц выступает за сеть государств, основанную на правилах

Канцлер выступил за новые партнерства. "Мы хотим быть частью динамичной, гибкой сети суверенных государств, которые стремятся и впредь придерживаться порядка, основанного на правилах". Должна быть свободная торговля и нулевые или, в крайнем случае, минимальные полшины, "потому что мы по опыту знаем, что только открытые рынки и свободная торговля являются правильным путем к процветанию и безопасности нации". Поэтому так важно ввести в действие соглашение МЕРКОСУР с южноамериканскими странами — Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем — и заключить торговое соглашение с Индией.

Вайдель выступает за Совет мира Трампа

В ходе дебатов лидер АдГ Алис Вайдель обвинила канцлера в пренебрежении "национальными интересами Германии". Она раскритиковала отправку немецких солдат в Гренландию, назвав ее "шумихой", а отказ от Совета мира Трампа посчитала ошибкой. Германия и все другие страны ЕС, за исключением Венгрии и Болгарии, не присоединились к этому органу, пожизненно возглавляемому Трампом, в том числе потому, что он рассматривается как конкурент Организации Объединенных Наций.

Мирш называет АдГ "националистами" и "эгоистами"

Председатель фракции СДПГ Матиас Мирш отверг любую компетенцию АдГ в области внешней политики. "Вы просто националисты, а значит, вы эгоисты и предлагаете решения, которые совершенно не соответствуют нашему времени", — заявил он в своей речи сразу после выступления Вайдель и спросил: "Вы думаете, что Германия может каким-то образом играть роль в этом концерте в одиночку?"

Лидер фракции "Левых" называет Трампа "неадекватным хамом"

Лидер фракции "Левых" Зёрен Пельманн призвал федеральное правительство к еще более жесткому подходу к Трампу. Он назвал президента США "неадекватным хамом из Белого дома". По его словам, нельзя делать вид, что нынешнее правительство США по-прежнему остается надежным партнером для Германии.

"Зеленые": не терять из виду Украину

Глава фракции "Зеленых" Бритта Хассельман предупредила Мерца, что не следует терять из виду Украину, учитывая множество внешнеполитических трудностей. Тот факт, что канцлер выразил солидарность с Украиной лишь в одном предложении в своем правительственном заявлении, не вселяет в нее надежды на то, что "этот вопрос просто не исчезнет из повестки дня".