Первый в Европе дрононосец: корабль D. João II заждались на флоте

ВМС Португалии ожидают завершения работ по NRP D. João II, который станет первым в Европейском союзе дрононосцем, специализированном на эксплуатации беспилотников. Официально корабль получил обозначение «многофункциональная морская платформа».

Контракт на его постройку стоимостью €132 млн был подписан ВМС страны с голландским судостроителем Damen в ноябре 2023 года. Столь небольшая цена обусловлена тем, что проект создан на основе коммерческих стандартов, а не жёстких требований по военным эталонам. Работы ведутся на верфи в Галаце, Румыния. Как на днях сообщила местная пресса, корабль должен быть передан флоту в конце 2026 года, хотя он ещё не спущен на воду.

Базирующиеся на борту беспилотники будут решать широкий круг задач, включая разведку, ретрансляцию и нанесение ударов. В командовании считают, что активное применение БПЛА обеспечит высокий боевой потенциал корабля, несмотря на дешевизну проекта, если учесть стоимость авианосцев – таких как USS John F. Kennedy ($13 млрд) и Queen Elizabeth ($4 млрд):

Беспилотные системы позволяют быстрее концентрировать силы и снизить логистическую нагрузку по сравнению с АУГ.

Некоторые флоты уже используют или разрабатывают гладкопалубные корабли для БПЛА. Так, Иран и Турция стремятся обзавестись такими вымпелами за счёт переоборудования существующих бортов. Тегеран модифицировал три коммерческих судна, а Анкара – УДК Anadolu. Китай располагает «дрононосцами» Zhu Hai Yun (исследовательское судно) и CSSC Explorer-1 (экспериментальный военный тримаран).

Первоначальный концепт D. João II с трамплином:

В ЕС Португалия станет первым государством, которое пошло по этому пути. D. João II будет иметь водоизмещение около 7 тыс. т, длину 107,6 м, ширину 20 м, осадку 5,5 м, максимальную скорость 15,5 узла, автономность 45 суток. Силовая установка дизель-электрическая; два азипода Schottel EcoPeller по 2600 кВт каждый и одно носовое подруливающее устройство.

Полётная палуба имеет размеры 94 х 11 м. Оборудована как минимум одной катапультой для запуска лёгких БПЛА. Предусмотрены ангар для вертолёта и отдельный цех-ангар для сборки и обслуживания дронов.

Имеется кормовая рампа для спуска и подъёма надводных и подводных аппаратов. На борт будут установлены краны грузоподъемностью до 30 т. Грузовая палуба площадью 650 кв. м позволит перевозить до 12–18 стандартных контейнеров (TEU), 18 лёгких военных автомобилей или 10 скоростных катеров.

Экипаж включает 48 моряка и 42 специалиста (учёные, операторы БПЛА). В экстренных случаях (например, при борьбе со стихийным бедствием) на борту смогут дополнительно расположиться от 100 до 200 чел. Для лечения раненых или пострадавших имеется госпиталь стандарта НАТО Role 2 с операционной, аптекой и палатой интенсивной терапии.

Первоначально рассматривался вариант дрононосца с трамплином для взлёта тяжёлых ударных БПЛА, но в итоге от него отказались. Корабль рассматривается не только как военный вымпел, но и в качестве исследовательского судна.

