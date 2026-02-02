Войти
Россия представит в Саудовской Аравии проверенные в бою новинки

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Михеев: Россия представит в Саудовской Аравии проверенные в бою новинки

Государственная компания «Рособоронэкспорт», которая примет участие на 3-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, представит там абсолютные новинки, проверенные в боевых действиях. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил генеральный директор организации Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» расширяет линейку вооружения и военной техники, продвигаемой на международном рынке. В ближайшее время на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии компания представит абсолютные новинки. Все образцы прошли проверку в реальных боевых условиях», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, Михеев добавил, что презентация нового вооружения пройдет при государственной поддержке.

Президент России в тот же день заявил, что оружие, которое производится на территории его государства и которое идет на экспорт в иные страны было испытано в реальном бою. По словам Путина, в 2025 году РФ получила «солидный портфель новых экспортных заказов» и поставила оружие более чем 30 армиям мира.

Вице-премьер России Денис Мантуров 12 января указал на рост запросов на экспорт военной техники из РФ. В особенности спросом пользуются, по его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО), авиационная техника и системы залпового огня.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
РОЭ
Персоны
Мантуров Денис
Михеев Александр
Путин Владимир
