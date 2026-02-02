Норвегия подписала контракт на постройку еще двух подводных лодок проекта 212CD

Норвежское оборонное закупочное ведомство Forsvarsmateriell 30 января 2026 года подписало контракт с германской судостроительной группой TKMS на строительство для военно-морских сил Норвегии еще двух больших неатомных подводных лодок проекта 212CD, в дополнение к четырем таким лодкам, законтрактованным Норвегией в рамках совместной нермано-норвежской программы в 2021 году. Стоимость программы постройки для Норвегии двух дополнительных подводных лодок проекта 212CD определена в 46 млрд норвежских крон (4,6 млрд долл).

Изображение перспективной большой неатомной подводной лодки совместного германо-норвежского проекта 212CD (c) TKMS

Норвегия планирует, что шесть лодок проекта 212CD заменят в составе норвежского флота шесть подводных лодок германской постройки типа Ula проекта 210, введенных в строй в 1989-1992 годах.

В феврале 2017 года министерства обороны Норвегии и Германии достигли соглашения о совместном проектировании, строительстве и закупке новых неатомных подводных лодок проекта 212CD (Common Design), представляющих собой модернизированный вариант неатомных подводных лодок немецкого проекта 212А (шесть единиц которых построены для ВМС ФРГ, и четыре - для ВМС Италии). Межправительственное соглашение о реализации совместной программы было подписано в августе 2017 года и включало первоначально постройку четырех лодок проекта 212CD для Норвегии и двух лодок для ВМС Германии.

Общая стоимость программы приобрения четырех лодок для ВМС Норвегии была оценена в 45 млрд норвежских крон (4,5 млрд долл), а для приобретения двух лодок для ВМС Германии немецким Бундестагом были в июне 2021 года утверждены ассигнования в размере 2,74 млрд евро.

8 июля 2021 года германское объединение thyssenkrupp Marine Systems (ныне просто TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp) подписало с оборонными закупочными ведомствами Норвегии (Forsvarsmateriell) и Германии (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr - BAAINBw) контракт на постройку для норвежских и германских военно-морских сил шести подводных лодок проекта 212CD в рамках совместной программы. Общая стоимость контракта на их постройку составила около 5,5 млрд евро, что сделало его крупнейшим в истории TKMS. Также TKMS было подписано контрактное соглашение по кооперации по данной программе с головным партнером по ней с норвежской стороны норвежской группой Kongsberg. Основой участия Kongsberg по данной программе стала разработка и производство для лодок проекта 212CD новой АСБУ ORCCA в рамках совместного предприятия kta naval systems AS, созданного в 2017 году TKMS, ее дочерней компанией Atlas Elektronik и Kongsberg Defense & Aerospace.

Строительство первых шести проекта 212CD ведется в Германии в Киле в специально построенном новом судостроительном комплексе верфи Kieler Werft TKMS (бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH / HDW). Первоначальные планы предусматривали сдачу первой подводной лодки ВМС Норвегии в 2026 году, но постепенно этот срок "полз вправо", и в результате головная лодка Æger для Норвегии была официально заложена в Киле только 12 сентября 2023 года, а сроком передачи ее норвежскому флоту считается 2029 год. Вторая лодка Odin для Норвегии была начата строительством в Киле в 2024 году с плановым сроком сдачи в 2030 году. Еще две лодки Tor и Balder должны быть по планам сданы ВМС Норвегии в 2031 и 2033 годах, а германский флот должен получить свои первые две лодки (U-37 и U-38) в 2032 и 2034 годах.

В июне 2024 года правительство Норвегии приняло решение о закупке для норвежского флота еще двух подводных лодок проекта 212CD, и теперь на них подписан контракт. Вслед за этим в июле 2024 года министр обороны Германии объявил, что Германия также намерена закупить еще четыре подводные лодки проекта 212CD, что увеличит общее количество подводных лодок этого типа в составе немецкого флота до шести. 19 декабря 2024 года BAAINBw выдало TKMS контракт на эти четыре дополнительные подводные лодки (с U-39 по U-42), при этом на их постройку было выделено 4,7 млрд евро, и еще 2,44 млрд евро было ассигновано на доработку и модификации всех шести заказанных Германией лодок.

Строительство всех дополнительно заказанных обеими странами лодок (теперь шести), по последним данным, предполагается вести на реконструированной верфи TKMS в Висмаре (бывшая восточногерманская верфь Mathias-Thesen-Werft Wismar, приобретенная TKMS в 2022 году).

В опубликованном в марте 2023 года перспективном плане развития ВМС Германии Zielbild für die Marine ab 2035 была заявлена возможность увеличения в составе немецкого флота общего количества подводных лодок проекта 212CD до шести-девяти единиц, что таким образом, оставляет возможность для заказа еще трех единиц этого типа, которые при общей заданной численности подводных сил германского флота в 12 единиц, должны будут заменить в этом случае три первые находящиеся в строю подводные лодки проекта 212А.

Подводные лодки проекта 212СD сейчас также являются приоритетными кандидатами в конкурсе ВМС Канады на приобретение 12 больших неатомных подводных лодок по программе Canadian Patrol Submarine Project (CPSP). Германия и Норвегия предлагают канадскому правительству присоединиться к их совместной программе приобретения лодок этого типа.

Подводная лодка проекта 212CD является дальнейшим развитием проекта 212А, также имея воздухонезависимую энергетическую установку германского образца на водородных топливных элементах, но при этом обладая значительно большими размерениями - согласно официальным данным TKMS, надводное водоизмещение лодки проекта 212CD составит 2500 тонн (куб м), подводное водоизмещение 2800 тонн, а наибольшая длина 73 метра - против 1524 тонн надводного водоизмещения и 57,2 метра длины у последних лодок проекта 212А. Лодки проекта 212CD получат "стелсизированные" "ромбовидные" обводы корпуса для лучшей гидроакустической скрытности, а также будут оснащены разрабатываемыми под эгидой TKMS литий-ионными аккумуляторными батареями (литий-железо-фосфатного типа - LiFePO4, или LFP), вместо применяемых на лодках проекта 212А свинцово-кислотных. Вместо одного дизель-генератора MTU 4000, на лодках проекта 212CD будут установлены два. В воздухонезависимой энергетической установке будут применены топливные элементы нового ("четвертого") поколения разработки TKMS.